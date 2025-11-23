Program „Dajmo im šansu – Split” nastavlja pružati podršku djeci u učenju

Ovaj četvrtak, 27. studenoga 2025., u prostorijama GK Gripe (Ulica Matice hrvatske 16, Split) od 16:00 do 18:00 sati održat će se nova radionica u sklopu programa „Dajmo im šansu – Split”. Program vodi Marina Baraban, a organizator je ANA – Udruga za pomoć djeci i obiteljima.

Kroz program djeca dobivaju individualnu podršku u učenju i razumijevanju školskog gradiva. Sudionici mogu donijeti svoje školske zadatke i bilježnice, a uz stručno vodstvo i kroz razgovor i vježbu, uče kako savladati izazove te razvijaju vjeru u vlastite sposobnosti.

"Kroz program ‘Dajmo im šansu’ želimo svakom djetetu pružiti osjećaj da nije samo u učenju. U Splitu stvaramo prostor u kojem djeca mogu pitati, pokušavati i uspijevati – korak po korak, uz podršku i razumijevanje. Takvi trenuci podrške oblikuju budućnost jer djeci pokazuju da zajednica vjeruje u njih i stoji uz njih", kazala je Ana Duga, predsjednice Udruge Ana.

"U radu s djecom vidim koliko je važno da ih netko sasluša i ohrabri. Svako dijete u sebi nosi sposobnost da razumije, ali ponekad mu je potrebna podrška i netko tko će mu reći – ti to možeš! Kroz naš program djeca ne uče samo gradivo, već i kako vjerovati u sebe", kazala je voditeljica programa, Marina Baraban.

Program „Dajmo im šansu” donosi višestruku vrijednost:

Za djecu: razvija samopouzdanje i vjeru u vlastite mogućnosti.

Za roditelje: stvara osjećaj sigurnosti i zajedništva.

Za zajednicu: potiče kulturu podrške, suradnje i ulaganja u budućnost kroz znanje i dobrotu.

Udruga Ana zahvaljuje županu Blaženku Bobanu i Splitsko-dalmatinskoj županiji na kontinuiranoj podršci, te Gradu Splitu i Gradskom kotaru Gripe na pomoći u osiguranju prostora za provedbu programa.