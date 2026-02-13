Prognoze liječnika o ozljedi Lindsey Vonn: Prvi cilj je da joj spase nogu

Ugledni francuski ortopedski kirurg dr. Bertrand Sonnery-Cottet iz centra Santy u Lyonu, specijalist za ozljede koljena koji je operirao brojne vrhunske sportaše, za francuske medije iznio je zabrinjavajuću procjenu stanja slavne Amerikanke.

‘Nažalost, mislim da bi ovo mogla biti ozljeda koja je previše za nju’, rekao je liječnik osvrnuvši se na fotografije koje je Lindsey Vonn (41) objavila na društvenim mrežama.

Iako su operativni zahvati prošli uspješno, postavljanje vanjskog fiksatora – velike metalne konstrukcije na lijevoj nozi – upućuje na to da prijelom nije mogao biti u potpunosti saniran, piše tportal.

‘To je zasad privremeno rješenje. Ozljeda je izuzetno ozbiljna i stvarat će joj probleme mjesecima, a moguće i do kraja života’, naglasio je francuski ortoped.

Prema njegovim riječima, riječ je o vrsti frakture kakva se najčešće viđa kod teških prometnih nesreća, osobito kod motociklista. U svijetu vrhunskog sporta takve ozljede spadaju među najteže, jer zahtijevaju kontinuirani medicinski nadzor, a prognoze u ranoj fazi gotovo je nemoguće davati.

‘Kad se postavi vanjski fiksator, to znači da kost nije mogla biti u potpunosti rekonstruirana. Ili je postojala velika oteklina, ili je kost praktički smrskana. To je poput slaganja slagalice – izuzetno komplicirano’, pojasnio je liječnik.

Situaciju dodatno otežava činjenica da Vonn već ima titansku protezu u desnom koljenu. Iako su stručnjaci smatrali da je moguće nastupati s puknućem prednjeg križnog ligamenta uz nošenje ortoze, rizik je bio ogroman.

‘Američka federacija dopustila joj je nastup. To je bila velika kocka, ali i ona je toga bila svjesna’, rekao je Sonnery-Cottet.

Prema dostupnim informacijama, Vonn je već podvrgnuta i trećoj operaciji kako bi se spriječile komplikacije poput obilnog krvarenja, nekroze i infekcije. Nakon što izađe iz kritične faze, slijedi ugradnja pločica kako bi se kost ponovno stabilizirala.

Rokovi oporavka zasad su potpuno neizvjesni. Proći će mjeseci prije nego što ponovno bude mogla normalno hodati.

‘Prvi cilj je da joj spase nogu i da nakon nekog vremena ponovno prohoda. O povratku vrhunskom skijanju za sada se uopće ne može govoriti. Kod ovakvih ozljeda, u najtežim slučajevima, nažalost može doći i do amputacije’, zaključio je francuski stručnjak.