Proglašeni sajamski dani u Sinju povodom blagdana Svih svetih

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj donio je Odluku o proglašenju sajamskih dana na području Grada Sinja, koja se odnosi na dane 1. i 2. studenoga 2025. godine.

Tijekom tih dana, u svrhu sajamskih i turističkih aktivnosti, omogućena je prigodna prodaja cvijeća, svijeća i sličnih proizvoda na javnim površinama. Prodaja se može odvijati na štandovima, kioscima, pokretnim napravama, izložbenim policama i sličnim objektima, u vremenu od 06:00 do 20:00 sati.

Odluka stupa na snagu 30. listopada 2025. godine.

"Pozivamo sve zainteresirane da se pridruže sajamskim danima i doprinesu blagdanskom ozračju u našem gradu", poručuju iz Grada Sinja.