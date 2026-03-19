Profesor ustavnog prava: "Plenkovićev prijedlog o sudovima je opasan"

Đorđe Gardašević, predstojnik Katedre za ustavno pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu, ocijenio je protuustavnim prijedlog premijera Andreja Plenkovića i HDZ-a da se izbor novog predsjednika Vrhovnog suda uvjetuje istovremenim izborom sudaca Ustavnog suda. Istaknuo je kako je takvo povezivanje nedopustivo, piše N1.

"Primijetio sam da predsjednik vlade i njegove stranačke kolege imaju ideju o povezivanju izbora predsjednika Vrhovnog suda i sudaca Ustavnog suda i moram reći da je takav prijedlog protivan Ustavu. Nedopustivo je vezati ta dva izbora", naglašava Gardašević.

"Politički vulgarna teza"

Tezu da bi parlamentarna većina trebala imati prednost pri predlaganju kandidata za suce Ustavnog suda Gardašević smatra "potpunom političkom manipulacijom i protuustavnom, nedopuštenom i neodrživom tezom".

Istaknuo je da je Ustavni sud institucija koja mora kontrolirati izvršnu i zakonodavnu vlast te biti čuvar Ustava, zbog čega je teza da parlamentarna većina u njemu mora prevladavati "politički vulgarna".

"Ustavni sud po definiciji kontrolira vlast, a ne vlast njega. Premijer Andrej Plenković je glavna osoba koja se pojavljuje kao očiti zagovornik političkih strujanja koja idu prema zarobljavanju institucije Ustavnog suda.

On i drugi članovi HDZ-a kažu da po logici parlamentarne većine moraju imati većinu u Ustavnom sudu, ali to je politički vulgarna teza i to bi bio kraj ustavne države i ne bismo imali o čemu dalje razgovarati", upozorava Gardašević.

Poziv na reakciju

Profesor ustavnog prava ističe kako bi takva situacija bila iznimno opasna, čak "opasnije nego da Ustavni sud uopće nemamo", jer bi ga potpuna kontrola parlamentarne većine svela na "nekakav odbor za potvrđivanje odluka većine". Uvjeren je da bi Ustavni sud morao reagirati na namjeru vladajućih da ga stave pod kontrolu i uskrate mu temeljnu funkciju neovisnog nadzora vlasti.

Gardašević zaključuje kako ideja da se izbor predsjednika Vrhovnog suda, kao predstavnika treće grane vlasti, veže uz izbor ustavnih sudaca nije dopustiva te da bi Ustavni sud i na to trebao reagirati jer se radi o "strukturalnom poremećaju" u funkcioniranju vlasti u Republici Hrvatskoj.