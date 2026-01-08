Profesor u Gradišću djeci zadao da ciglama zidaju svastiku

Profesor u strukovnoj školi Pinkafeld u gradu Stoob u austrijskom Gradišću dao je otkaz nakon što je svojim učenicima kao dio školske zadaće na satu zadao da zazidaju svastiku, piše Krone Zeitung.

Kako je potvrđeno iz Pokrajinske uprave za obrazovanje Gradišća, strukovni učitelj, koji je prethodno bio suspendiran, sam je zatražio prekid radnog odnosa. Zahtjevu je udovoljeno uz obostrani pristanak. Održani su i razgovori u prisutnosti odvjetnika, no nisu poznati detalji o njihovom sadržaju.

Slučaj je pokrenut nakon što je ravnatelj škole podnio prijavu. Policajci su nakon toga otišli u školu i sve dokumentirali. Učenici su svastiku zidali na temelju skice koju im je profesor nacrtao na ploči.

Istraga se nastavlja

Raskid ugovora ne utječe na istragu koju provodi Ured za zaštitu ustava i borbu protiv terorizma. Istraga se smatra složenom, dijelom i zato što je potrebno ispitati sve učenike koji su bili prisutni kako bi se razjasnile okolnosti i pozadina spornog zadatka.

Državno odvjetništvo u Eisenstadtu još uvijek nije pokrenulo kazneni postupak. Ta odluka ovisit će o rezultatima istrage, koja prvenstveno treba utvrditi je li oblik zadatka odabran namjerno ili je učitelj podcijenio njegov učinak i potencijalne posljedice. Do okončanja postupka, za učitelja vrijedi presumpcija nevinosti.