Profesor kaznenog prava o optužnici protiv Danke Derifaj: "Smatram da nije kriva..."

Splitsko Općinsko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj i snimatelja Petra Janjića zbog snimanja priloga prije četiri godine. Tužiteljstvo sada nju, snimatelja i stanara zgrade u kojoj su bili - tereti za narušavanja nepovredivosti doma Marka Perkovića Thompsona.

O ovom slučaju je reporter Dnevnika Nove TV Marko Balen razgovarao s profesorom kaznenog prava sa Sveučilišta u Zagrebu Aleksandrom Maršavelskim.

"Veoma sam iznenađen ovom optužnicom. Derifaj je na lokaciju došla na poziv suvlasnika zgrade koji tamo ima i prijavljeno prebivalište, a oni su se u jednom trenutku popeli na krov zgrade - ne ulazeći u pitanje vlasništva ili suvlasništva krova.

Ona je postupala u dobroj vjeri, a po njenoj izjavi u tom prilogu se vidi da ona nije bila svjesna da je to moguće vlasništvo nekog drugog. Ona je izričito pitala suvlasnika nalaze li se oni na Perkovićevom posjedu, na što je on odgovorio da je to zajednički prostor", rekao je Maršavelski te nadodao da u zgradama krovovi uglavnom jesu dio zajedničkog prostora.

Kako kaže, smatra da u ovom slučaju nema namjere na počinjenje kaznenog djela. "Takav vrt, makar i na krovu, je ograđen te spada pod dom, ali ovdje svejedno nema namjere na počinjenje kaznenog djela te nije trebalo ni doći do kaznenog progona", poručio je.

DORH nije uzeo u obzir ni praksu Europskog suda za ljudska prava koji uvijek sagledava pravo na slobodu izražavanja, smatra Maršavelski. "To obuhvaća i slobodu izvještavanja s pravom na privatnost. Ovdje je najvažnija nužnost zadiranja u to pravo unutar demokratskog društva i moje mišljenje je da tu kazneni progon novinarke pada na testu", rekao je.

Tvrdi da je optužnica nerazmjerna obzirom da se radilo o izvještavanju od javnog interesa, sumnje na bespravno korištenje krova te činjenice da nije neovlašteno ulazila u prostor jer je došla na poziv suvlasnika zgrade.

Kako kaže Maršavelski, posebno je neobična činjenica da je optužnica podignuta četiri godine nakon priloga, te dvije godine pred zastarom.

"Radi se o kaznenom djelu za koje je propisana kazna do jedne godine, a to znači da zastara nastupa nakon šest godina. Zbog zastare je i neizvjestan sam ishod, a smatram da treba utvrditi kako novinarka i snimatelj nisu krivi u ovom postupku. Time bi se i poslala poruka da se ovakve stvari više ne smiju događati te da DORH ne smije više ovako vršiti pritisak na novinare", zaključio je Marševelski.