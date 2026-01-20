Prodaje se garaža u Splitu. Košta 280 tisuća eura

Split već godinama živi s rastom cijena nekretnina, ali pojedini oglasi posebno bode oči. Na Visokoj se prodaje garaža površine 80 m² u sklopu stambene zgrade (zapadna orijentacija) – za 280.000 eura. U gradu u kojem mnogi jedva prate cijene stanova, činjenica da i garaže dolaze do ovakvih iznosa zvuči kao još jedan pokazatelj koliko je tržište "odletjelo".

Prema oglasu, uz garažni prostor dolazi i spremište s malim WC-om, a nekretnina ima trofaznu struju i vodu. Navodi se kao pogodan prostor za automehaničarsku radionicu, skladište ili parking većeg broja automobila.

Terasa kao "bonus"

Dodatno, nekretnini pripada i dio nenatkrivene terase od 77 m², smještene na vrhu garažne zgrade – detalj koji može biti plus, ali i dodatno pojačava pitanje: koliko danas u Splitu uopće košta i "sporedni" kvadrat?

Ako gledamo samo garažu (80 m²), računica je jasna: 280.000 € / 80 m² = 3.500 € po m². Dakle, kvadrat garaže na Visokoj ispada 3.500 eura. Ako se uračuna i terasa (ukupno 157 m²), prosjek pada na oko: 280.000 € / 157 m² ≈ 1.783 € po m²

Provizija agencije

U oglasu je navedena i agencijska provizija od 3% + PDV, te da je razgled moguć isključivo uz prethodni dogovor i potpis ugovora o posredovanju.

