Procurilo ime nove Hajdukove mete, Vučević i Rakitić već krenuli u ofenzivu?

Hajduk večeras od 20 sati i 45 minuta u Tirani traži prolazak u play-off kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv Dinamo Cityja. Splićani su slavili 2-1 na Poljudu u prvoj utakmici, a sada to moraju potvrditi u glavnom gradu Albanije.

Uoči utakmice, u poljskim medijima se pojavila zanimljiva vijest. Tamošnji Sport1 tvrdi da je Hajduk zainteresiran za stopera Mateja Rodina, a tu su vijest prenijeli i hrvatski mediji, pozivajući se na poljski izvor, pišu SN.

Drugi tamošnji medij navodi da bi Rodin mogao ostati u Poljskoj. Prema pisanju portala Transfery, hrvatski stoper bi mogao prijeći u redove drugoligaša Wisle Krakov, kluba koji je 13 puta osvajao naslov prvaka Poljske.

Rodin je rođeni Splićanin, a karijeru je započeo u GOŠK Gabeli, a u Hrvatskoj je nosio dresove Lokomotive, Šibenika, te Varaždina iz kojeg je otišao u Poljsku. Zadnji klub za kojeg je nastupao bio je poljski Rakow, u kojeg je nedavno stigao bivši dinamovac Marko Bulat. Rodinu je ugovor istekao, te ga Hajduk može dovesti bez odštete.

Podsjećamo, Bili su ovoga ljeta ostali bez Dominika Prpića i Filipa Uremovića, te bi im iskusni stoper dobro došao kao pojačanje u zadnjoj liniji.