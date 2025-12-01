PROCURILE SNIMKE Mikulić u tajnim razgovorima: "Sve se može srediti... u Sloveniji bi bili sigurniji"

Otkriveni su novi detalji tajnih snimki, nastalih od rujna prošle godine tijekom prisluškivanja razgovora bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića. On je trenutačno u istražnom zatvoru, kao i njegov kum Dragan Krasić, koji je do kraja listopada vodio Sektor za rudarstvo u Ministarstvu gospodarstva, doznaje Index.

Obojica su uhićena zbog sumnji da su pogodovali vlasnicima kamenoloma Goranu Večkoviću i Ivici Vugrincu.

Šokantni sadržaj snimki

U tajno zabilježenim razgovorima, osim novca i pogodovanja vlasnicima kamenoloma, spominjali su se – prema informacijama do kojih smo došli – i tucani kamen, drva, veprići te razna divljač. Mikulić je pritom svojim sugovornicima sugerirao da bi sastanke o koruptivnim dogovorima trebali održavati u Sloveniji jer je, kako je govorio, “tamo sigurnije”.

Dio razgovora snimljen je uređajem skrivenim u vozilu koje je Mikulić koristio, dok je drugi dio prikupljen tajnom pratnjom koja je dokumentirala susrete i predaju novca. Ranije smo objavili da je dio novca bio predan u žutoj koverti, a da je s računa podignut dan ranije, čime je rekonstruiran cijeli put novca – od banke do Mikulića.

USKOK je, uz više od godinu dana tajno prikupljanih snimki, predložio ispitivanje 22 svjedoka protiv Mikulića i Krasića. Među njima su, prema neslužbenim informacijama, i članovi njihovih obitelji. Zanimljivo je da se na popisu svjedoka zasad ne nalazi poduzetnik Josip Šincek, koji je već devet mjeseci u istražnom zatvoru zbog sumnje da je organizirao skupinu za nezakonito zakopavanje opasnog otpada. Šincek tvrdi da posjeduje kompromitirajuće informacije o Mikuliću te da ih je spreman iznijeti u vlastitoj obrani. Ranije je viđen kako se u Gospiću sastaje s Mikulićem, no zasad se bivšeg glavnog državnog inspektora ne povezuje s pogodovanjem u tom slučaju.

Dodatno otežava situaciju za Mikulića i Krasića činjenica da su poduzetnici Večković i Vugrinec u USKOK-u priznali krivnju, nakon čega su pušteni da se brane sa slobode. Obojica su potvrdila da su davala novac upravo Mikuliću.

Priznanja koja otežavaju obranu

Prema neslužbenim informacijama, Vugrinec je priznao da je Mikuliću dvaput predao po 35.000 eura. Naveo je da je imao problema sa separatorom materijala u svom kamenolomu, zbog čega mu je stigla inspekcija. Mikulić mu je, tvrdi, ponudio rješenje koje je koštalo ukupno 70.000 eura. Dodao je da se s Mikulićem i Krasićem barem jednom sastao, a prošlog ljeta navodno su se nalazili i na parkinzima u Zaprešiću. Uz novac im je nosio i vino.

Večković je, također prema neslužbenim informacijama, imao proceduralne poteškoće vezane uz kamenolom. Mikulić mu je ponudio svoje “rješenje”, koje ga je, kako je priznao, stajalo 120.000 eura. Novac je podizao u banci i predavao Mikuliću i Krasiću ispred svoje kuće, što je sve dokumentirano tajnom pratnjom – uključujući i dogovore o raspodjeli novca.

Prema sumnjama USKOK-a, mito nije uvijek bilo isplaćeno samo u gotovini, premda se ukupni iznos procjenjuje na oko 190.000 eura. Navodno su se kao darovi razmjenjivali i jarići, pilići, meso divljači, pa čak i vino. A kada je susjedu zatrebao građevinski materijal, i to se navodno moglo “srediti”.

Mikulić i Krasić i dalje negiraju sve optužbe, piše Index.