Procurila snimka udara broda u splitsku obalu: "Ljudi se panično razbježali s Matejuške, a tragedija izbjegnuta za dlaku!"

Pojavila se snimka nadzornih kamera na kojoj se jasno vidi trenutak kada je brod u četvrtak oko 1 sat u noći "izletio" na Matejušku.

Zbog brze reakcije ljudi koji su se u tom trenutku našli na Matejuški, nitko nije nastradao, a samo koji trenutak prije nesreće na mjestu na koje se brod nasukalo bilo je više ljudi.

"Apeliramo sve sudionike pomorskog prometa da budu oprezni i odmorni te da planiraju svoje putovanje. Ovaj incident se dogodio u jedan sat nakon ponoći, ne možemo precizirati što se dogodilo, je li moguće da je upravitelj brodice zaspao. Nije uobičajeno tom brzinom izaći na kraj. Uz pripremu putovanja, vjerojatnost ovakvih incidenata svodi se na minimum", zaključuje lučki kapetan Željko Kuštera koji je Slobodnoj Dalmaciji potvrdio i da su brod i upravitelj brodice imali sve potrebne dozvole.

Video pogledajte OVDJE.