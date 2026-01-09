Procurila snimka ubojstva koje potresa Ameriku: Identificiran ICE agent koji je usmrtio Renee Good

Američki mediji identificirali su pripadnika američke imigracijske službe ICE koji je u srijedu ujutro u Minneapolisu usmrtio Renee Nicole Good. Riječ je o 43-godišnjem Jonathanu E. Rossu, agentu i instruktoru za vatreno oružje, koji se u prošlosti povezivao s ekstremnim desničarskim stavovima i koji je već bio uključen u ozbiljan incident prilikom uhićenja osumnjičenika.

Vijest je prvi objavio Minnesota Star Tribune, a dodatne detalje donijeli su The Advocate, WIRED i drugi američki mediji.

Što se dogodilo u Minneapolisu?

Renee Good, 37-godišnja pjesnikinja i majka, poginula je tijekom policijske akcije u blizini East 34th Streeta i Portland Avenue. Američko Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) tvrdilo je da su “neredi” izbili kada su prosvjednici pokušali spriječiti ICE agente u “ciljanoj operaciji”, te da je Good “naoružala svoje vozilo” pokušajem da pregazi agente, što su okarakterizirali kao “domaći terorizam”.

Međutim, video snimke i iskazi očevidaca govore drugačije. Snimka pokazuje da je Good pokušavala napustiti mjesto događaja skretanjem udesno kada joj je agent prišao s bočne strane i otvorio vatru kroz prozor vozača. Vozilo je potom izletjelo i udarilo u rasvjetni stup, dok je agent koji je pucao jednostavno otišao od mjesta događaja. Te snimke su, prema pisanju The Advocatea, u izravnoj suprotnosti sa službenom verzijom DHS-a, javlja Advocate.com.

Tko je Jonathan Ross?

Prema podacima koje prenose The Advocate i WIRED, Jonathan E. Ross je agent ICE-a iz odjela za provođenje i deportacije (Enforcement and Removal Operations). U karijeri je služio u Iraku 2004. i 2005. godine, zatim se pridružio američkoj graničnoj policiji, a od 2015. radi u ICE-u u Minneapolisu. Član je i specijalne interventne jedinice te FBI-jeve protuterorističke radne skupine, a ujedno radi kao instruktor za vatreno oružje i obuku u slučaju aktivnih napadača.

Watch this, as hard as it is. Many of you have been told this law enforcement officer wasn't hit by a car, wasn't being harassed, and murdered an innocent woman. The reality is that his life was endangered and he fired in self defense. https://t.co/IfXAAxi9Ql — JD Vance (@JDVance) January 9, 2026

U svjedočenju iz prosinca 2025., koje je objavio WIRED, Ross je opisao svoj posao kao “razvoj meta, nadzor i provođenje uhidbenih naloga”, posebno usmjerenih na krijumčarenje ljudi i droge.

Već poznat policiji zbog nasilnog incidenta

Ross je i ranije bio u središtu pozornosti. U lipnju 2025. godine ozlijeđen je tijekom uhićenja Roberta Carlosa Muñoza-Guatemale u Minnesoti. Prema pisanju Minnesota Star Tribunea, Ross je razbio stražnje staklo automobila osumnjičenika kako bi otključao vrata, nakon čega je vozač krenuo vozilom i vukao ga oko 300 metara. Ross je tada zadobio teške posjekotine na rukama i završio sa više od 30 šavova.

Taj incident su sada, prema The Advocateu, spominjali i čelnica DHS-a Kristi Noem i američki potpredsjednik JD Vance, pokušavajući opravdati Rossove postupke u slučaju Renee Good.

Bez optužnice – zasad

Unatoč javnim reakcijama i širenju snimki koje bacaju sumnju na službenu verziju, Jonathan Ross zasad nije optužen ni za jedno kazneno djelo. Istraga je u tijeku, a američka javnost i obitelj Renee Good traže neovisno utvrđivanje činjenica.