Pročitani zahtjevi na Rivi: “Tražimo trenutno ukidanje pritvora svim uhićenima”

U Splitu je upravo u tijeku održan prosvjed Torcide, povodom uhićenja muškaraca maskiranih na događaju Dani srpske kulture u Blatinama.

S pozornice su pročitali svoje zahtjeve.

"Dosta nam je manipulacija, ponižavanja hrvatskih branitelja u hrvatskoj državi. Zašto smo se okupili? Tražimo ono što je temelj svake uređene države, posebno članka 141. Zašto se tolerira oznaka totalitarizam? Nismo se borili za povratak jugonacionalizma, vrijeđanje naših vjerskih i nacionalnih osjećaja.

Tražimo trenutno ukidanje pritvora svim uhićenima. Mjera je nepravedna i pretjerana. Želimo odricanje od zločinačkih idealogija, a Turudiću poručujuem čl. istava 141 izravno. Sada znate zašto smo ovdje - kad nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost.

Sve za Hrvatsku, Hrvatsku ni za što", kazao je Marko Rogić.

