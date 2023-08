Proćakulali smo sa splitskom arhitekticom koja je modna inspiracija mnogim djevojkama: "Često se uhvatimo da svoj stvarni život uspoređujemo s nečijim 'Instagram' životom"

Već nakon prvog klika na Instagram mlade Splićanke, arhitektice i influencerice Klare Čerine ostali smo oduševljeni. Njezina karijera je nešto čime se ova dvadesetšestogodišnjakinja zbilja može pohvaliti. Radi u arhitektonskom uredu, a ponosom može reći da je modna inspiracija za više od 16 tisuća pratitelja.

Njezine kolegice za nju kažu da je divna nježna duša, a mi smo ju odlučili ispitati kako se snalazi u Instagram - poduzetničkim vodama, je li njezino srce zauzeto te još mnoga pitanja...

Što nam je sve Klara otkrila, pročitajte u nastavku.

Kako je započela tvoja aktivnost na Instagramu?

- Ja sam se Instagramom, kao i većina ljudi koji danas koriste tu platformu, počela baviti iz hobija. Uvijek sam bila ljubiteljica mode, šminke, proizvoda za njegu koze i bio mi je “gušt” dijeliti to sa svojim tadašnjim pratiteljima. S vremenom je broj pratitelja počeo rasti i došao do neke značajnije brojke. Iako mislim da imam još dosta mogućnosti rasta u tom smjeru, zahvalna sam sto danas imam tu malu zajednicu koja me podržava i “prati”.

Što je, po tvom mišljenju, u trendu ove sezone?

- Sve više mi se čini da je najveći trend ovog ljeta - mrežasto. Od haljina, majica, suknji, pa čak i torbi za plažu, mrežasti odjevni predmeti su preplavili trgovine i mislim da su definitno hit ove sezone. Super izgledaju kao dio outfita za plažu preko badića, ali odlični su i za nekakav ljetni izlazak ili festival.

Može li se zaraditi od Instagrama?

- Mislim da je danas Instagram postao jedan od bitnijih platformi za online marketing i definitivno se može zaraditi na Instagramu. No, do toga se mora doći radom i trudom, kao i u svakom poslu. Tu je jako važna kreativnost i želja za stvaranjem tako da ne treba trčati za zaradom već uživati u onome sto radiš, a s vremenom će to i prerasti u posao.

Koga ti voliš pratiti?

- Jako puno cura me inspirira na dnevnoj bazi, tako da je teško odgovoriti na to pitanje, a ne nabrajati čitav dan, no od naših cura mi je jako zanimljiva Dorica koja ima super stil i stav, a usto se vidi da jako puno radi. Također mi se jako sviđa španjolski stil - mix etno i modernog stila, tako da pratim jako puno cura otamo, a super mi je npr. MarÍa Segarra. Naravno, skandinavski stil je općepoznat, i to ne samo u odijevanju, već i po načinu života, tako da tu moram izdvojiti Matildu Djerf, i za kraj, vjerojatno svima poznata Negin Mirsalehi,koji pratim još od početaka kada je imala svoj modni blog.

Smeta li ti naziv 'influencerica'?

- Mislim da svi mi na neki način imamo utjecaj na nekog drugog, pa kao što i sama riječ “influence” kaže, ideja Instagrama je da inspirira i utječe na ljude. Kada to gledam na taj način, mislim da ta riječ ima smisla. Naravno, osoba sa više pratitelja će doprijeti do više ljudi i inspirirati ih. Ja i sama u stvarnom životu, ali i na Instagramu, svakodnevno crpim inspiraciju i ideje.

Je li tvoje srce zauzeto?

- Jest, u vezi sam, dečko je arhitekt kao i ja. Upoznali smo se na fakultetu, a nedavno smo proslavili petu godišnjicu veze.

Što bi poručila curama koje idu u Instagram vode?

- Prvo bih naglasila da se danas sve više dečkiju počinje baviti Instagram poslom, tako da se ne bih htjela ograničiti samo na cure. Mislim da je najvažnije imati kreativnu crtu, imati puno ideja, također je jako bitna i ljubav prema radu s ljudima. Naravno, moraju biti spremni raditi i truditi se, pogotovo danas kada je Instagram postao puno kompleksniji nego što je bio u počecima i puno je teze probiti se u tom svijetu. Naposljetku, kad voliš to što radiš sve je puno lakše.

Slažeš li se s izjavom 'Nije život Instagram'?

- Slažem se da je danas Instagram na neki način postao platforma gdje svi pokazujemo kako nam je super, na kojim smo putovanjima bili, u kojem restoranu.. to je normalno - svatko želi pokazati ono dobro. No, problem je što se često uhvatimo da svoj stvarni život uspoređujemo s nečijim “Instagram” životom. Treba ostati svjestan da svatko ima dobre i loše dane, i naravno, izbjegavati uspoređivanje s drugima, koliko god to nekad bilo teško.

Koliko vremena provodiš na Instagramu?

- Pokušavam što manje “visjeti” na Instagramu, pogotovo sad ljeti kada smo svi nekako u điru i više boravimo van kuće. Naravno, ima dana kad se uhvatim u bespotrebnom scrollanju, ali na kraju krajeva, stvarni život je ipak ljepši od Instagrama - zaključila je prelijepa Klara.