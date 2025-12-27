PROBUDILA SE ETNA Zabilježene fontane lave i emisija pepela, izdano crveno upozorenje za zrakoplove

Aktivnost vulkana Etne posljednjih je dana ušla u intenzivniju fazu, a talijanski mediji i znanstvenici INGV-a bilježe promjene koje upućuju na snažnije izbijanje magme u vršnom području. Prema informacijama koje prenose La Sicilia i ANSA, dosadašnja strombolska aktivnost na vršnim kraterima prerasla je u fontane lave praćene emisijom vulkanskog pepela, zbog čega je za zrakoplovstvo izdan VONA crvene boje – najviši stupanj upozorenja na skali od četiri.

Unatoč pojačanoj aktivnosti, zasad nema izravnog utjecaja na rad međunarodne zračne luke Vincenzo Bellini u Cataniji, koja prema objavljenim informacijama ostaje operativna.

Što se događa na vrhu Etne

Prema izvještaju La Sicilia, erupcija je posebno izražena na krateru Nord-Est, gdje su zabilježene fontane lave procijenjene na oko 150–200 metara, uz pojavu pepela. Medij navodi i da je došlo do smirivanja u jednom trenutku, uz povrat tremora na srednje-visoke vrijednosti, što upućuje na varijabilan intenzitet fenomena.

Istodobno, INGV-Osservatorio Etneo u službenom priopćenju od 25. prosinca (22:40 UTC) opisuje da su kamere od sumraka pokazivale jake i kontinuirane odsjaje na krateru Nord-Est te da je intrakraterska aktivnost prisutna tjednima, ali je od 24. prosinca “značajno intenzivirana”. U priopćenju se spominje i opažanje izbacivanja užarenog materijala iznad ruba kratera.

Plinovi, stup erupcije i moguća lava prema Valle del Bove

La Sicilia dalje navodi da je s područja kratera Voragine otvor na višem istočnom boku, uz sporadične emisije pepela, te da je odatle započeo tok lave prema gornjem dijelu Valle del Bove. Zbog naoblake na istočnom boku procjena opsega toka bila je otežana, a medij spominje i terensku provjeru stručnjaka.

U istom tekstu navodi se i da aktivnost stvara eruptivni stup visok više kilometara, u kojem prevladava bijela para, a da u tom trenutku nije bilo prijavljenog pepela u naseljenim područjima.