PRO 3X3 Tour kreće iz Trogira, u srcu turističke sezone na redu su Hvar i Bol

Riječ je o turnirima koji će se kontinuirano odigrati diljem zemlje tijekom ljetnih mjeseci, a sve o točnim terminima, lokacijama i jednoj velikoj promjeni u ovogodišnjem kalendaru natjecanja otkrio je Tomislav Prpić, član Udruge PRO 3x3 i član organizacijskog tima.

Naime, napokon je poznat i službeni raspored turnira za 2026. godinu. Gradovi su isti, ali su datumi malo drugačiji:

Trogir – 22. i 23. svibnja

Zagreb – 29. i 30. svibnja

Donji Miholjac – 5. i 6. lipnja

Vinkovci – 19. i 20. lipnja

Hvar – 26. i 27. lipnja

Bol – 3. i 4. srpnja

Nova Gradiška – 10. i 11. srpnja

Umag – 17. i 18. srpnja

Šibenik – 24. i 25. srpnja

Novalja (FINALS, završni turnir) – 31. srpnja i 1. kolovoza

Sve turnire, kao i prošle sezone, prenosit će Sport Klub.

Iako se na prvi pogled čini da je popis lokacija identičan prošlogodišnjem, organizatori su morali napraviti određene rošade u kalendaru. Kako nam objašnjava Prpić, promjene su nastale s obzirom na mogućnosti gradova partnera, ali i zbog jednog povijesnog košarkaškog događaja u Hrvatskoj.

"Najveća promjena dogodila se jer se ove godine u Hrvatskoj održava FIBA Masters, i to točno u terminu kada je nama inače bilo uobičajeno otvaranje Toura u Hvaru. S obzirom na to, pomaknuli smo Hvar na jedan od sljedećih vikenda kako ne bi došlo do preklapanja. Masters koji se održava u Zadru je ipak jako velika stvar i želimo da svi ljubitelji 3x3 košarke, kao i same ekipe, budu tamo te da ne moraju preslagivati prioritete“, ističe Prpić i dodaje kako će zbog toga čast otvaranja jubilarne pete sezone pripasti krajem svibnja Trogiru, na prekrasnoj lokaciji ispod kule Kamerlengo.

Zamjena termina između Umaga i Zagreba

Osim Hvara, zanimljiva promjena dogodila se i na relaciji Umag – Zagreb. Naime, Turistička zajednica grada Umaga predložila je da se 3x3 turnir održi u tjednu kada se igra i poznati ATP turnir Croatia Open, kako bi grad dobio pravi sportski tjedan.

"U tom je terminu trebao biti Zagreb, no usuglasili smo se s gradom da zamijenimo datume. Datum Umaga na datum Zagreba i obrnuto pokazala se kao odlična ideja! U Zagrebu u novom terminu još uvijek traje škola, pa klinci nisu otišli iz grada i moći će se okupiti u većem broju, sudjelovati na Kids Dayu i napuniti tribine. S druge strane, Umag u to vrijeme ima u rasporedu Croatia Open teniski turnir i grad je dobio ono što je tražio, a ako uspijemo nekog od igrača s ATP-a dovesti na naš teren da uputi koji šut, bit će to sjajna atrakcija za turiste i društvene mreže," objašnjava Prpić operativne detalje.

"Deset turnira u 11 tjedana iznimno je zahtjevan projekt"

Iako interes novih gradova postoji, organizatori su ove godine odlučili zadržati provjerene lokacije. Prpić napominje kako su tijekom prve četiri godine naučili da svaka sezona nosi svoje izazove – od nepredvidljivog vremena, poput jakog vjetra u Bolu, do specifičnih urbanih prepreka. Prisjetio se tako prvog turnira u Dubrovniku kada reportažna kola zbog svojih gabarita nisu mogla proći kroz gradska vrata na Pločama. Ali turnir je održan i bio je prava atrakcija.

Na pitanje zašto na popisu nema novih destinacija, odgovara vrlo iskreno:

"U 11 vikenda organiziramo 10 turnira, a to je iznimno zahtjevan projekt. Svi mi imamo svoje redovne poslove, a ovo je naša ljubav i na jedan način volonterstvo. Sklopiti ekipu za takav tempo po čitavoj Hrvatskoj nije lako. Imamo dužnost prema gradovima koji su nam već ukazali povjerenje, ali smo svjesni da interes postoji sa svih strana“, kaže nam Prpić spominjući Viroviticu, Rab, ali i Dubrovnik koji ostaje njihova "tiha patnja".

Kaže kako je dubrovački gradonačelnik Mato Franković oduševljen konceptom, no Dubrovniku zbog turističkih gužvi najviše odgovara predsezona, kada se još uvijek igra dvoranska košarka "pet na pet", što ekipama otežava dolazak na jug Hrvatske, na najudaljeniju destinaciju. Ipak, Prpić vjeruje da će se PRO 3x3 Tour jednog dana vratiti i na sam jug Hrvatske.

Stvaranje igrača za međunarodnu scenu

Osvrćući se na petogodišnji put Udruge PRO 3x3, Prpić ne krije ponos. Glavna vizija s kojom su krenuli 2022. godine jest pružiti domaćim ekipama priliku da na domaćem terenu igraju protiv najboljih na svijetu. A to je u potpunosti ostvareno.

"Najbolji pokazatelj su klinci koji su kod nas nastupali na U-19 turnirima. Danas ti dečki igraju ozbiljne 3x3 turnire izvan Hrvatske i kucaju na vrata seniorske nacionalne selekcije. Uspjeli smo 3x3 košarku staviti u fokus kao ozbiljan olimpijski sport te uz to dovesti nove igrače i pružiti priliku onima koji su se nekad bavili streetballom da se sada bave jednim ozbiljnim sportom,“ naglašava Prpić dodajući kako je prije četiri godine gostovao u Podcastu TheGame kod bivšeg košarkaša Darija Livajića, a tema je bila 3x3 košarka.

„Svi ga još uvijek mogu vidjeti na YouTubeu i moram priznati da ponekad odem pogledati taj podcast da vidim o čemu smo tada govorili, što je tada bio naš plan i naša vizija. Iskreno, mislim da smo većinu stavaka koje su izrečene na tom podcastu i ostvarili i taj podcast je svjedok kvalitetne ideje i još kvalitetnijeg provođenja te ideje.“

Da nisu pričali u prazno, dokazuje i činjenica koju Prpić s ponosom ističe na kraju razgovora:

"Mi iz Udruge Pro 3x3 nismo sami digli sve ovo na višu razinu nego igrači koji igraju, oni su u fokus cijele priče, a da bi oni bili u fokusu i da bi došli do izražaja trebaju poligon na kojem će igrati. Inače, ove godine u svijetu će se održati samo 14 Mastersa. Jedan od njih, Bogu hvala, dogodit će se upravo u Hrvatskoj i to u gradu košarke Zadru. To je najbolji pokazatelj na koji smo nivo digli 3x3 scenu."