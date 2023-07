Prljević (HDZ): 'Moramo donijeti zaključak i prema firmi Luka dd da se ponašaju transparentnije prema javnosti'

Nekoliko konkretnih pitanja imao je vijećnik Tihomir Galić iz MOST-a.

'Ima li Luka dd sve potrebne dozvole za rad?', bilo je ono ključno, jer se vijećnik oduševio kako su organizirane i zaštićene druge luke gdje se bave rasutim teretima, poput Gaženice ili Ploča koje su 'lijepo organizirane'.

Dr. Mihanović iz Lučke uprave, koja je dala koncesiju do 2035. firmi Luka dd, odgovorio je kako to nije u nadležnosti Lučke uprave te niti oni imaju ljudi niti ovlasti za to ispitati. Slično je prošlo pitanje o osiguranju tereta troske iz Bora do Splita, da se ne raznosi vjetrom dok se prevozi željeznicom, no nije bilo nikoga iz HŽ-a da bi odgovorili na to pitanje...

Prljević (HDZ) je najviše prigovorio firmi Luka dd.

'Bitna je to djelatnost, ali način na koji se komunicira prema javnosti, prema građanima, jasno je da to nije najprimjerenije za tvrtku koja radi u ovom gradu. Želim da mi kao GV uputimo zaključak prema toj firmi da se transparentnije ponaša prema građanima...'