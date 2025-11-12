Prkić prozvao Grad zbog ignoriranja vijećničkih pitanja: Traži uvođenje noćne autobusne linije u Splitu

Tijekom vijećničkih pitanja na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, vijećnik stranke Direkt Jakov Prkić ponovno je upozorio na to da iz Banovine još uvijek nije dobio odgovore na dio svojih pitanja, od kojih su neka postavljena još u kolovozu.

Prkić je na početku izlaganja poručio kako smatra neprihvatljivim da gradska uprava mjesecima ignorira upite koje vijećnici postavljaju u ime građana.

"Ne znam što napraviti da se odgovori na pitanja, a bila su konkretna. Red je odgovoriti, kako-tako, pa makar i nesuvislo", poručio je Prkić s govornice.

Noćna linija kao pitanje sigurnosti mladih

Kao jedan od primjera naveo je pitanje o uvođenju noćne gradske prometne linije. Prisjetio se da je kroz povijest bilo nekoliko pokušaja uspostave noćnih linija javnog prijevoza, no nijedna nije dulje opstala.

"Kada će Grad Split uvesti noćnu gradsku prometnu liniju? Bilo ih je više, ali niti jedna nije opstala. Ona pruža sigurnost svim građanima. Vožnja je sigurna, pristupačnija i jeftinija. Ovo u Splitu predstavlja nedostižni standard života za građane i stanovnike drugog grada u državi. Ovo je jedan od većih problema koje mladi detektiraju", istaknuo je Prkić.

Naglasio je da noćne linije nisu samo pitanje komfora, već pitanje sigurnosti, osobito za mlađe sugrađane koji vikendima izlaze u grad, ali i za radnike u smjenama te sve koji se noću moraju kretati gradom.

Šuta: "Slažem se, ali prvo e-ticketing i videonadzor"

Na njegove kritike i prijedlog odgovorio je nadležni Tomislav Šuta, koji je priznao da situacija s neodgovorenim vijećničkim pitanjima nije dobra te najavio da će provjeriti gdje je zapelo.

"Slažem se s vama, provjerit ću gdje su vaši odgovori, to nije u redu i to moramo riješiti", kazao je Šuta.

Kad je riječ o noćnoj autobusnoj liniji, poručio je da osobno ideju smatra dobrom, ali da grad trenutačno prioritet daje drugim projektima u prometnom sustavu.

"Što se tiče noćne linije, bitno je osigurati dodatnu sigurnost građanima. Smatram da je ovo hvalevrijedno da se u budućnosti dogodi. Sada smo u fazi postavljanja video nadzora na e-ticketing, pa ćemo se nakon toga baviti tom temom", rekao je.