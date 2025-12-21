PRIZOR KOJI JE DIRNUO CIJELI POLJUD Torcida nakon susreta zapjevala “Vukovar, Vukovar”

Hajduk je danas s početkom od 15 sati igrao protiv Vukovara 1991 na Poljudu u okviru 18. kola SuperSport HNL-a. Konačni je rezultat otišao na stranu Hajduka, Šego je u 7. minuti doveo Bijele u vodstvo, gosti su smanjili preko Puljića u 61. minuti, a Livaja je u 70. zabio za konačnih 2:1. Utakmicu su obilježila čak tri crvena kartona, jedan gostima točnije Tadiću i dva domaćinima, Rebiću pa Livaji u svega dvije minute razlike.

Torcida je lijepom gestom pozdravila Vukovarce: nakon susreta zapjevali su: "Vukovar, Vukovar." Publika i igrači ispratili su ih pljeskom.

Tekst se nastavlja nakon oglasa