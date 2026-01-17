Priznanje „Veliko zlatno srce“ za 2026. godinu dodjeljuje se Nenadu Ninčeviću

Hrvatski branitelji donijeli su odluku da se 14. po redu priznanje „Veliko zlatno srce“ za 2026. godinu dodijeli Nenadu Ninčeviću, hrvatskom tekstopiscu i pjesniku čiji su stihovi duboko utkani u hrvatsku povijest, identitet i domoljubni osjećaj naroda.

"Priznanje dodjeljuje Udruga branitelja Domovinskog rata „Zagrebački velesajam“ u suradnji s drugim braniteljskim udrugama, a namijenjeno je pojedincima koji su svojim djelovanjem ostavili neizbrisiv trag u promicanju istine o Domovinskom ratu te vrijednosti slobodne, samostalne i neovisne Republike Hrvatske.

Nenad Ninčević jedan je od najznačajnijih autora stihova hrvatske zabavne i domoljubne glazbe. Njegove pjesme progovaraju jezikom srca, vjere i ponosa te su godinama bile snaga i ohrabrenje hrvatskom narodu, osobito u najtežim trenucima borbe za slobodu.

Među njegovim najpoznatijim pjesmama su:

Ako neznaš šta je bilo, Bojna Čavoglave, Geni kameni, Lijepa li si, E, moj narode, Vjetre s Dinare i Zaustavi se vjetre – stihovi koji su postali simboli zajedništva, domoljublja i neugasle ljubavi prema Hrvatskoj.

Danas je Nenad Ninčević vođa i član glazbenog sastava Hrvatske ruže, okupljenog oko poruka ljubavi prema domovini i hrvatskom čovjeku. Njihove pjesme snažno odjekuju među publikom, potvrđujući da vrijednosti za koje su se branitelji borili i dalje žive.

„Nenad Ninčević svojim stvaralaštvom već desetljećima svjedoči ljubav prema Hrvatskoj i poštovanje prema žrtvi hrvatskih branitelja. Njegove poruke ostaju trajno nadahnuće“, istaknuo je Željko Baća, predsjednik UBDR-a „Zagrebački velesajam“.

Među dosadašnjim dobitnicima priznanja „Veliko zlatno srce“ nalaze se istaknute osobe koje su svojim djelovanjem zadužile hrvatski narod i državu:

Mladen Pavković, dr. Nela Sršen, Anja Šovagović Despot, Jakov Sedlar, Milan Bandić, Zlatko Dalić, dr. Herman Vukušić, Tomo Medved, Miodrag Demo, posmrtno Janko Bobetko, prof. dr. Zoran Komar, Ante Deur i Ivica Panđa Orkan.

Svečano uručenje priznanja održat će se u ožujku 2026. godine na Zagrebačkom velesajmu, uz prigodan kulturno-umjetnički program, u kojem će nastupiti i glazbeni sastav Hrvatske ruže", stoji u priopćenju Udruge branitelja Domovinskog rata „Zagrebački velesajam“.