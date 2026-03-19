Privremeno zatvaranje ulice Don Frane Bulića u Solinu zbog radova na vodovodu

Zbog izvođenja radova na ugradnji montažnog armiranobetonskog vodovodnog okna, dio javne lokalne ceste LC 67065 – Ulica Don Frane Bulića kod kućnog broja 28 u Solinu bit će privremeno zatvoren za sav promet.

Zatvaranje je planirano s noći 19. na 20. ožujka, u vremenu od 23:00 do 05:00 sati, u sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin.

Za vrijeme radova vozačima su dostupni sljedeći obilazni pravci: ŽC 6253 (stara kliška cesta), DC8 (Jadranska magistrala) i Kaštelanska ulica.

Radove izvodi Vodoprivreda Split d.d., a vozače se moli za strpljenje, poštivanje privremene prometne signalizacije i razumijevanje kako bi radovi bili izvedeni sigurno i u što kraćem roku.