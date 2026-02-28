"Privremeno rješenje" traje već dvije godine: Ovo dalmatinsko mjesto i dalje nema ispravnu vodu

Nakon obnove vodovodnih cijevi za stanovnike Privlake počele su muke. Voda im je često bila prljava, crvena i puna željeza, potpuno neispravna za korištenje. Da bi problem riješili kao privremeno rješenje zadarski Vodovod je ugradio nadzemne cijevi. To "privremeno" traje već dvije godine i stvorilo je im samo nove probleme.

Gotovo dvije godine voda u dvjema ulicama u Privlaci pokraj Zadra, u kućanstva dolazi putem nadzemnih cijevi, takozvanih provizorija.

- Po ljeti je katastrofa, to je topla voda. Osim toga, nije lijepo za vidjeti, djeca se spotiču, mi se spotičemo, ja sam nekoliko puta pala, ispričala je Renata Perjanec.

Vlado je već izgubio goste zbog problema s vodom. On i susjedi slali su brojne dopise, odlazili u Vodovod...

- Svi oni tako hoće-neće, prebacuju lopticu s jednog na drugog, nitko ništa ne zna, sve je dobro, a u biti ništa se ne dešava, požalio se Vlado Bošnjak.

Tijekom projekta aglomeracije plastične vodovodne cijevi zamijenjene su pocinčanima. Ali kad je obnovljenim cijevima potekla hrđava voda, pet ulica u Privlaci dobilo je ovo "privremeno" rješenje, piše HRT.

- Tri su riješene, nešto još prije četiri godine kroz sami projekt, dvije su riješene kasnije, a Ulica Fausta Vrančića i Bilotinjak 2 još uvijek nisu riješeni, rekao je načelnik općine Privlaka Begonja Gašpar.

Nositelj aglomeracije bio je Vodovod Vir, koji se kasnije pripojio zadarskom, a izvođač radova tvrtka Ludwig Pfeiffer.

- Svi materijali koje je izvođač ugradio u skladu su s ugovorom koji, među ostalim, uključuje suglasnost/odobrenje naručitelja za ugradnju svakog pojedinog materijala. Takvo odobrenje izdano je i za predmetne pocinčane cijevi, stoji u priopćenju tvrtke Ludwig Pfeiffer.

U Vodovodu kažu da su ugovori za aglomeracije rađeni prije 10-ak godina. U međuvremenu su primijetili da pojedine pocinčane cijevi, bez obzira na ateste, nisu kvalitetne te propuštaju željezo u vodu. Već su zamijenili 700 metara takvih cijevi.

- Imamo još dvije ulice u Privlaci koje ćemo do ljeta svakako zamijeniti, naveo je direktor Vodovoda Zadar Tomislav Matek.

- Mi razgovaramo s izvođačem da nađemo način tko će to platiti, na koji ćemo način to zamijeniti, zato se to malo čeka, dodao je.

Načelnik apelira da se rješenje nađe što prije, piše HRT.

- Ne čekati turističku sezonu, ne čekati negativne recenzije gostiju kod tih ljudi, ne čekati neželjenu bolest koja se može dovesti tom vodom do kućanstva, zaključio je.

Samo još da se dogovore tko će još jednom prokopati ulicu kako bi ovi stanari dobili ono što je prije "obnove" sasvim dobro funkcioniralo.