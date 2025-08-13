Privremeno produženo radno vrijeme sinjskih ugostiteljskih objekata tijekom blagdana Velike Gospe

Povodom održavanja tradicionalne kulturno-zabavne i sportske manifestacije “Dani Alke i Gospe Sinjske 2025.”, gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj donio je Odluku o privremenom produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području Grada Sinja.

Sukladno Odluci, ugostiteljski objekti iz skupine restorana (restorani, gostionice, objekti brze prehrane) te barova (kavane, caffe-barovi, pivnice, buffeti, krčme, konobe, zdravljaci, slastičarnice, zalogajnice, pečenjarnice, bistroi i pizzerije) mogu raditi:

Tekst se nastavlja nakon oglasa

do 3:00 sata u danima od ponedjeljka do petka,

do 4:00 sata subotom i nedjeljom.

Dan uoči i na dan blagdana Velike Gospe – 14. i 15. kolovoza, ugostiteljski objekti mogu raditi bez vremenskog ograničenja.

Pozivaju se svi ugostitelji da se pridržavaju propisanih mjera i važećih zakonskih odredbi, kako bi manifestacija protekla u duhu tradicije, sigurnosti i javnog reda, osobito u danima kada Sinj slavi svoju zaštitnicu – Čudotvornu Gospu Sinjsku.