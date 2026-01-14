Privedene dvije osobe zbog pucnjave kod Vinkovaca

U Andrijaševcima, nedaleko od Vinkovaca, u utorak navečer zabilježena je pucnjava.

Vukovarsko-srijemska policija privela je dvije osobe zbog ispaljivanja hitaca u zrak iz vatrenog oružja, a nad njima će biti provedeno kriminalističko istraživanje. U incidentu nije bilo ozlijeđenih, potvrdila je policija, koja je dojavu o pucnjavi zaprimila oko 20.40 sati.

Osobe privedene u vezi s ovim događajem nalaze se pod policijskom obradom, a okolnosti incidenta se utvrđuju. Prema navodima medija, pucnjava se dogodila u blizini kafića Tri ruže, a navodno joj je prethodio sukob dvojice muškaraca, zbog čega je na mjesto događaja upućen veći broj policijskih službenika.