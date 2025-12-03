Privatni istražitelj: "Postoji jasan znak da vas muškarac vara"

Privatni detektiv Raymond Ranno je nakon više od tri desetljeća iskustva u špijuniranju nevjernih supružnika uočio ključne razlike u njihovom ponašanju. Prema njemu, postoji jedan jasan znak koji kod muškaraca gotovo sigurno ukazuje na prevaru, a povezan je s nečim posve neočekivanim - čistoćom njihovog automobila.

Neočekivani trag u autopraonici

Ranno, čiji se posao kao privatnog detektiva oko 40 posto svodi na slučajeve preljuba, primijetio je jasan obrazac ponašanja koji razdvaja spolove. Dok je provodio nadzor nad osumnjičenim preljubnicima, uočio je da čistoća automobila može biti ključni pokazatelj, posebno kod muškaraca, rekao je tijekom gostovanja u podcastu Locked In with Ian Bick prošle godine.

"Ako muškarac ide pokupiti svoju ljubavnicu sa strane, želi čist automobil. Čim netko ode u autopraonicu, pomislim: ‘Ha ha, što je sljedeće?’ Nevjerojatno je kako to rade", rekao je.

S druge strane, Ranno kaže da je kod žena situacija, prema njegovom iskustvu, "prilično suprotna". Objasnio je da one ne osjećaju potrebu impresionirati tajnog ljubavnika sjajnim automobilom jer "obično uskoče u automobil muškarca".

"Muškarci uvijek žele voziti", dodao je. "Vrlo rijetko vidim muškarca da uskoči u ženski automobil." Ranno je također otkrio da preljubnici često svoje ljubavnice pokupe "u istoj ulici" u kojoj žive, što dodatno potvrđuje koliko vole opasnost, piše Index.