Pritvorenik pobjegao iz zatvora u Mostaru

U Mostaru se danas odvijala prava drama nakon što je pritvorenik pobjegao iz Kazneno-popravnog zavoda (KPZ), no brzom akcijom policije i građana uhićen je za manje od dva sata. Cijeli slučaj potvrdila je i policija, piše Klix.ba.

Brza reakcija policije i građana

Glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije, Ilijana Miloš, potvrdila je informaciju o uhićenju. Prema njezinim riječima, bijeg je prijavljen u 11:50 sati, nakon čega je odmah pokrenuta opsežna potraga.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U lociranju bjegunca ključnu su ulogu odigrali i građani koji su svojim dojavama pomogli policiji.

Za sada nisu poznati detalji o identitetu uhićenog pritvorenika, kao ni informacije o kaznenom djelu zbog kojeg se nalazio u pritvoru.