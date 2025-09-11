Pristalice Vučića išarale ulaz u stan legendarnog srpskog košarkaša: "Ustašo"

Košarkaš Crvene zvezde i bivši reprezentativac Srbije Nikola Kalinić našao se na meti uvreda nakon što su nepoznati počinitelji ispisali grafite na ulazu u zgradu u kojoj živi. Na njima je označen kao “ustaša”, uz miješanje ćirilice i latinice te velikih i malih slova, što dodatno naglašava elementarnu nepismenost autora.

Kalinić je u posljednje vrijeme javno podržao studentske prosvjede protiv režima Aleksandra Vučića, pa je i osobno sudjelovao na okupljanju 15. ožujka, kada su tisuće građana izrazile nezadovoljstvo stanjem u zemlji. Upravo zbog toga mnogi vjeruju da je postao meta režimskih pristaša, koji sada pokušavaju diskreditirati sportaša poznatog po kritičkim stavovima.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Reakcija kluba

Na incident se oglasio njegov klub, koji je grafite nazvao “grubim pokušajem diskreditacije”.

– Slike grafita na ulazu u stambenu zgradu u kojoj živi naš igrač, a koje su se pojavile u javnosti, prvenstveno na društvenim mrežama, pokušaj su nepoznatih počinitelja da na osobnoj, a ne sportskoj ili profesionalnoj razini, diskredituju lik i djelo našeg igrača – priopćili su iz KK Crvena zvezda.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Bez Cenzure (@bezcenzure.rs)

Iz kluba su naglasili kako su u stalnom kontaktu s Kalinićem te da je policija obaviještena i već posjeduje određene informacije o motivima i mogućim počiniteljima.

– Kako bismo spriječili daljnje spekulacije, politizaciju slučaja ili nove pokušaje diskreditacije, obavještavamo javnost da se klub, kao i igrač, neće dodatno oglašavati sve do zaključenja istrage – stoji u priopćenju.

Uspjesi s reprezentacijom

Nikola Kalinić (32) jedan je od najuspješnijih srpskih košarkaša posljednjeg desetljeća. Nastupao je za reprezentaciju Srbije s kojom je 2016. godine osvojio srebro na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru, a dvije godine ranije i srebro na Svjetskom prvenstvu u Španjolskoj. Bio je i standardni član momčadi u brojnim kvalifikacijama i europskim natjecanjima.

Kalinić je karijeru gradio u klubovima poput Fenerbahčea i Valencije, a posljednjih sezona brani boje Crvene zvezde. Osim sportskih uspjeha, poznat je i po tome što javno iznosi svoje stavove o društvenim i političkim pitanjima, što ga čini rijetko angažiranim glasom među aktivnim sportašima.