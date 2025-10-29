Pripremite zalihe: Sutra bez vode potrošači ovih ulica u Splitu i Kaštelima

U četvrtak, 30. listopada, bez vode će biti dijelovi Splita i Kaštela.

Od 8.30 do 10.30 sati vode neće biti u Marasovićevoj ulici u Splitu.

U Kaštel Starom i Kaštel Lukšiću u ulicama: Dr. Vjekoslava Omašića, na neparnim kućnim brojevima od 7 do 13, Požeškoj, Županjskoj, na parnim kućnim brojevima od 26 i neparnim od 17, Valpovačkoj 8a, 8b, 8c, 8d, 12a i 18, Cesti Pape Ivana Pavla II na neparnim brojevima od 205 do 215 vode neće biti od 8 do 15 sati.

Razlog su radovi na vodoopskrbnoj mreži.

'Molimo potrošače da osiguraju potrebne zalihe vode za potrebe kućanstva i poslovnih prostora.

Također, molimo da se ne koriste uređaji za čiji rad je potrebna voda u količini i tlaku iz javne vodoopskrbne mreže. Upozoravaju se potrošači da nakon ponovnog puštanja vode može doći do zamućenja dok se ne uspostave normalni uvjeti tečenja', poručuju iz Vodovoda i kanalizacije Split.