PRIPREMITE SE Dijelovi Splita i Kaštela ostaju bez struje

U utorak će na više lokacija u Splitu i Kaštel Novom doći do planiranih prekida u opskrbi električnom energijom zbog radova na mreži i zamjene mjernih uređaja.

U Splitu su od 8:30 do 12:30 sati planirani radovi zbog zamjene mjernih uređaja u Vukovarskoj ulici na kućnim brojevima 47, 49, 51, 53 i 55, zatim u Velebitskoj ulici 1, 3, 5 i 7 te na adresama Put Plokita 26, 28, 30 i 32.

Savjet građanima

Od 9 do 14 sati radovi na niskonaponskoj mreži predviđeni su u Ulici Šime Ljubića 24 u Splitu, kao i u Ulici Gaje Radunića 65 u Kaštel Novom. Kraći radovi planirani su također u Splitu, i to u Kragićevoj ulici te u Paraćevoj kod kućnog broja 1. Na tim lokacijama očekivano trajanje radova je od 9 do 10 sati.

Svi radovi su najavljeni kao planirani, a građanima se savjetuje da svoje obveze prilagode predviđenim terminima prekida opskrbe električnom energijom.