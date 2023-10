PRIPREME ZA NAJLJEPŠE DOBA GODINE Splićani će i ove godine uživati u Adventu na Rivi, evo do kada se zainteresirani mogu javiti na javni poziv za zakup kućica

Žnjan d.o.o. u suradnji s Gradom Splitom i TZ Grada Splita raspisao je javni poziv za dostavljanje ponuda (II. krug):

za izlaganje, prezentaciju i prodaju proizvoda i usluga na manifestaciji „ Advent u Splitu 2023./2024. godine“ (zakup kućica na Rivi)

za godišnji zakup komercijalno-zabavnih zona na manifestaciji „Advent u Splitu“ u razdoblju od 2023. -2025. godine (trogodišnji zakup lokacija)

Ponuditelji su dužni dostaviti svoju ponudu i potrebnu dokumentaciju sukladno Općim i posebnim uvjetima najkasnije do 8. studenog 2023. godine, neposredno u prostorije Žnjan d.o.o. od 09:00 do 12:00 sati (od ponedjeljka do petka) Kralja Zvonimira 14 (11.kat), 21000 Split.

Javno otvaranje zaprimljenih ponuda održati će se u prostorijama ŽNJAN d.o.o. Kralja Zvonimira 14 (11.kat), 21000 SPLIT 8. studenog 2023. i to :

u 12.00 sati za izlaganje, prezentaciju i prodaju proizvoda i usluga na manifestaciji „ Advent u Splitu 2023./2024. godine“ (zakup kućica na Rivi)

u 12.30 sati za godišnji zakup komercijalno-zabavnih zona na manifestaciji „Advent u Splitu“ u razdoblju od 2023. -2025. godine (trogodišnji zakup lokacija)

Tekst Poziva u cijelosti je objavljen na internetskoj stranici ŽNJAN d.o.o. www.znjan.hr i Turističke zajednice grada Splita www.visitsplit.com.