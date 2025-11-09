Pripreme državne padobranske reprezentacije

Završene su trodnevne pripreme šireg sastava padobranske reprezentacije Hrvatske koje su se provodile na aerodromu Sinj od petka, 07.11. do nedjelje, 09.11. 2025.

Vodstvo reprezentacije odabralo je aeroklub Sinj i aerodrom Sinj za domaćinstvo i provedbu ovih priprema, u prvom redu zbog postojeće infrastrukture i padobranskog aviona a zatim i zbog organizatorskih kvaliteta domaćina te njegove ostale tehničke opreme. Na pripreme su pozvani i na njima sudjelovali sinjski padobranci Andrija Kovačević, Matko Vuković, Zlatko Ugrin i Damir Suton, inače, prva dvojica bili su članovi reprezentacije na zadnjem Europskom prvenstvu u Republici Češkoj.

Na pripreme se odazvalo 15 padobranaca a izvršili su 205 skokova na cilj kroz 41 let aviona C–206, sve bez ikakvih problema ili izvanrednih događaja.

„Sa pozicije domaćina drago nam je da su pripreme ovaj put bile kod nas u Sinju što je olakšalo sudjelovanje naših članova na istima. Popratila nas je vrlo dobra meteorološka situacija pa su pripreme provedene kvalitetno po svakom pitanju a uz to, lijepo vrijeme dovelo je i dosta naših sugrađana sa djecom koji su mogli uživati u prezentaciji vještina naših reprezentativaca“, rekli su iz aerokluba Sinj.

Ove pripreme su prvi korak za konačni odabir ekipe koja će nastupiti na idućem Svjetskom prvenstvu u Republici Slovačkoj iduće godine