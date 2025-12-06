PRIPAZITE Svjedoci spriječili prijevaru na cesti, policija stigla u rekordnom roku: "Napao je ženu..."

Objava na Redditu otkrila je drzak pokušaj prijevare u kojem je muškarac s već oštećenim automobilom pokušao okriviti stariju ženu za štetu. Zahvaljujući prisebnosti svjedoka, njegov plan je propao, a slučaj je potaknuo burnu raspravu o sličnim prijevarama na hrvatskim cestama.

Korisnik Reddita podijelio je u grupi "croautomobili" neugodno iskustvo kojem je svjedočio dolaskom na posao. Primijetio je muškarca kako se polako vozi parkiralištem u automobilu koji je već imao vidljiva oštećenja na stražnjem kraju. Samo nekoliko minuta kasnije, isti taj muškarac počeo je trubiti i optuživati stariju gospođu, koja se isparkiravala, da ga je udarila i prouzročila štetu, prenosi Večernji list.

Prema riječima autora objave, vozač je pokušavao uvjeriti ženu da mu je ona, vozeći brzinom od "maksimalno 3 km/h", uspjela "spigati" (iskriviti) cijela stražnja vrata i prag. Autor i njegov kolega odmah su prišli gospođi i objasnili joj da su vidjeli kako je automobil već bio oštećen.

Iako je prevarant shvatio da mu plan neće uspjeti, nastavio je napadati ženu, koja je u međuvremenu pozvala policiju. Policija je, na iznenađenje mnogih, stigla u rekordnom roku od desetak minuta.

Objava je brzo prikupila stotine reakcija i desetke komentara, a mnogi su pohvalili autora i njegovog kolegu na ispravnoj reakciji. Drugi su podijelili slična iskustva, potvrđujući da ovakvi pokušaji prijevare, poznati kao "crash for cash" (sudar za novac), nisu rijetkost.

Jedan korisnik je napisao: "Znao sam tipa koji se vozio po gradu, usporeno, čekao žrtvu da ga naguzi, odmah hitna, bolnica, bolovi... više od 15 slučajeva".

Drugi su dodali kako su čuli za ljude koji namjerno izazivaju manje sudare u gužvama kako bi godinama bili na bolovanju i izvlačili novac od osiguranja. Ovakve sheme predstavljaju oblik teške prijevare osiguranja, gdje se namjerno planira ili izmišlja šteta radi isplate odštete.

Stručnjaci upozoravaju da su ovakve prijevare globalni problem koji osiguravajuća društva košta milijarde, a taj se trošak na kraju prebacuje na poštene vozače kroz više cijene polica osiguranja. U Hrvatskoj, gdje osiguranje od automobilske odgovornosti čini najveći udio u neživotnim osiguranjima, ovo je područje posebno privlačno prevarantima. Zbog toga sve više vozača kao mjeru opreza ugrađuje kamere u automobile, što je i jedan od savjeta koji se ponavljao u raspravi.