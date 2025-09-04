Princeza Kate opiturala kosu u plavo, pogledajte kako joj stoji

U svom prvom službenom javnom pojavljivanju nakon ljetnog odmora, princeza od Walesa, Kate Middleton, debitirala je s upečatljivom novom frizurom – sadašnje tonove kose učinila je mnogo svjetlijima, s naglašenim svijetlim, gotovo plavim nijansama. Ova transformacija privukla je pažnju javnosti tijekom posjeta obnovljenim vrtovima Prirodoslovnog muzeja u Londonu, gdje se pojavila zajedno s princom Williamom

Frizerski stručnjaci opisuju ovu nijansu kao raskošnu kombinaciju medenih, zlatnih i pšenično-žutih tonova – svjetliju i upečatljiviju od njezinih uobičajenih svjetloplavo-smeđih pramenova. Njezin dug i valovit stil dodatno je naglasio ovu promjenu, čineći frizuru još modernijom i sofisticiranijom.

Prekrasan modni detalj u ovom pojavljivanju bila je i ogrlica s inicijalima njezine troje djece – G, C i L – koja nosi emotivnu simboliku i dodatno je obogatila njezin izgled.

Nova frizura, stara borba

Nova frizura, stara borba

Transformacija kose dolazi u kontekstu Kateina povratka u javni život nakon naporne borbe s rakom. U rujnu prošle godine završila je kemoterapiju, a u siječnju 2025. objavila je da je u remisiji . Tijekom ranijih pojavljivanja, otvoreno je govorila o izazovima nakon tretmana, opisavši fazu oporavka kao emotivno zahtjevnu: "Tijekom liječenja smo prilično glumili hrabrost, ali kad liječenje završi, stvari nisu jednostavno kao prije," priznala je na jednom od događanja. Istaknula je koliko je važna podrška tijekom tog razdoblja, nazivajući ga "valovitim, ne glatkim" putom .

Nažalost, nova frizura izazvala je i val kritika na društvenim mrežama. No frizer princese Diane, Sam McKnight, žestoko je reagirao na te komentare, opisujući ih kao "okrutne i lišene empatije". U objavi na Instagramu, McKnight je istaknuo kako je kosa osobna stvar koja pruža snagu i samopouzdanje – posebno osobi koja se oporavlja nakon raka. Apelirao je na javnost da pokaže razumijevanje i suosjećanje .