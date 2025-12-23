Primjer koji veseli Hrvatsku: Našički vatrogasci broje prinove, ne intervencije!

Sirene i intervencije dio su svakodnevice Javne vatrogasne postrojbe Našice, no protekla godina ostat će zapamćena po jednoj posebno lijepoj i nesvakidašnjoj statistici.

Umjesto brojanja izlazaka na teren, u ovoj se postrojbi posljednjih mjeseci s ponosom broje-novorođene bebe. U razdoblju od 11 mjeseci čak sedam našičkih vatrogasaca postalo je očevima, a njihove su obitelji bogatije za osam beba, među kojima su i jedne blizanke.

Radost se tu ne zaustavlja jer se u veljači očekuje dolazak još jedne prinove, čime se ovaj mali „baby boom“ nastavlja. Zanimljivo je kako ovo nije prvi put da se u redovima našičkih vatrogasaca događa ovakav val prinova - gotovo identična situacija zabilježena je i 2018. godine.

Ponosni roditelji Darko i Tajana Anđelić, Franjo i Katarina Matasić, Filip i Ivana Hajmiler, Josip i Petra Kovačević, Sven i Ana Brkanić, Marin i Biljana Lončarić te Marijan i Maja Gajski svojim su prinovama dodatno ojačali veliku vatrogasnu obitelj.

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Našice Danijel Matković ističe kako je riječ već o drugoj generaciji vatrogasnih beba, što ovoj priči daje poseban kontinuitet i simboliku.

Ova pozitivna priča prepoznata je i izvan same postrojbe. Nakon provedene akcije, uključilo se i Ministarstvo demografije i useljeništva, koje je bebe i njihove roditelje darivalo prigodnim poklonima te istaknulo ovaj primjer kao ogledan primjer dobre demografske prakse. Naglašena je važnost stvaranja poticajnog okruženja za mlade obitelji te podrške onima koji svakodnevno brinu o sigurnosti zajednice.

Našički vatrogasci tako još jednom potvrđuju da snagu i zajedništvo ne pokazuju samo na intervencijama, već i u privatnom životu - ondje gdje se gradi budućnost. Poklone je u ime Ministarstva demografije i useljeništva uručio gradonačelnik Našica, Krešimir Kašuba.