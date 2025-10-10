Primirje u Gazi stupilo na snagu: Izrael dopušta ulazak 600 kamiona pomoći dnevno

Primirje u Pojasu Gaze stupilo je na snagu nakon dogovora Izraela i Hamasa o prvoj fazi mirovnog plana američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji bi mogao otvoriti put prema okončanju dvogodišnjeg krvavog rata na Bliskom istoku.

Dogovor je postignut u neizravnim pregovorima održanima u Egiptu, samo dan nakon obilježavanja druge godišnjice napada Hamasovih militanata koji je potaknuo razorni izraelski odgovor i rat koji je uslijedio.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prva faza Trumpovog okvira od 20 točaka odnosi se na uspostavu mira i obnovu osnovne infrastrukture u palestinskoj enklavi.

Dnevno 600 kamiona humanitarne pomoći

Prema izvješću izraelskog vojnog radija, Izrael će dopuštati ulazak 600 kamiona s humanitarnom pomoći u Gazu svakog dana.

Pomoć će uključivati hranu, medicinsku opremu, skloništa i gorivo, a raspodjelu će koordinirati Ujedinjeni narodi, međunarodne organizacije i privatni sektor.

Palestincima koji su tijekom rata napustili pojas Gaze bit će dopušten povratak svojim domovima preko prijelaza Rafah, dok će stanovnici Gaze moći putovati u Egipat, uz izraelsko odobrenje i nadzor misije Europske unije, prema pravilima sličnim dogovoru iz siječnja 2025.

Konvoji će se kretati od juga prema sjeveru glavnim cestama Salah al-Din i al-Rašid, navodi Al Jazeera.

Tisuće ljudi kreće prema sjeveru

Nakon objave izraelske vojske da je primirje stupilo na snagu, tisuće Palestinaca počele su se kretati prema sjeveru Gaze, javlja AFP.

Stanovnici su na cestama u kolonama, noseći osnovne potrepštine i pokušavajući se vratiti u svoje domove nakon mjeseci sukoba i raseljavanja.