Primijetili ste bijele mrlje na čokoladi? Evo što to zapravo znači

Otvorili ste omiljenu čokoladu i umjesto sjajne, glatke pločice dočekale su vas bjelkaste mrlje ili praškasti sloj? Iako takav prizor može pokvariti apetit, ne brinite - čokoladu nipošto ne morate baciti. Riječ je o bezopasnoj pojavi koju stručnjaci nazivaju "cvjetanje", a vaša je slastica i dalje savršeno sigurna za jelo, piše portal Martha Stewart.

Što uzrokuje bijele mrlje?

Bijeli sloj na čokoladi posljedica je promjena u temperaturi i vlazi kojima je bila izložena. To dovodi do dvije vrste "cvjetanja". Masno cvjetanje događa se kada se kakao maslac u čokoladi otopi i zatim ponovno stvrdne na površini, stvarajući bijele, masnjikave pruge. S druge strane, šećerno cvjetanje nastaje kada vlaga dođe u kontakt s čokoladom, otopi šećer, a zatim ispari, ostavljajući za sobom sitne, suhe kristale šećera koji izgledaju poput prašine.

Iako ne izgleda privlačno, "procvjetala" čokolada potpuno je sigurna za konzumaciju. Ova pojava ne utječe na njezin okus, već isključivo na teksturu. Možda ćete primijetiti da je na jeziku zrnatija ili da se mrvi umjesto da puca pod prstima. Budući da tekstura utječe na to kako se čokolada topi u ustima, okus vam se može činiti blago prigušenim, no njezino bogatstvo ostaje netaknuto.

Kako spasiti čokoladu s bijelim mrljama?

Dobra vijest je da se ovaj estetski nedostatak može lako popraviti. Profesionalni slastičari to rade stalno, a postoje dva jednostavna načina. Najlakše rješenje je otopiti je i iskoristiti u nekom receptu. Jednom kada se čokolada otopi, "cvjetanje" u potpunosti nestaje. Takva čokolada idealna je za pripremu kremastog ganachea, toplog čokoladnog umaka, sočnih kolača ili brownieja.

Druga, malo složenija metoda je ponovno temperiranje. Ako čokoladu planirate koristiti za umakanje pralina, izradu ukrasa ili je jednostavno želite jesti samu, ponovnim temperiranjem vratit ćete joj prepoznatljivi sjaj, glatkoću i hrskavost. Temperiranje je proces kontroliranog zagrijavanja i hlađenja čokolade kako bi se kristali kakao maslaca pravilno posložili. To je ono što kvalitetnoj čokoladi daje sjajan izgled i onaj zadovoljavajući "pucketavi" zvuk pri lomljenju. Iako proces zahtijeva malo vježbe, njime ćete u potpunosti obnoviti svoju čokoladu, prenosi Index.