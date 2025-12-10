Prikupljena sredstva za liječenje malenog Martina Jone: "Hvala vam od srca"

Na Facebook stranici "mali Luka" objavljena je poruka zahvale svima koji su sudjelovali u humanitarnoj akciji za liječenje malenog Martina Jone.

U objavi se ističe kako su, zahvaljujući dobroti, ljubavi i velikoj podršci brojnih ljudi, prikupljena potrebna sredstva za Martinovo liječenje. Autori poruke navode da je svaka poruka, molitva i donirani euro dao Martinu priliku za liječenje, nadu u ozdravljenje te snagu njegovoj ekipi da nastavi dalje.

"Od srca vam zahvaljujemo na svakoj poruci, svakoj molitvi i svakom darovanom euru za liječenje našeg malenog Martina Jone. Zahvaljujući vašoj dobroti, ljubavi i nevjerojatnoj podršci, uspjeli smo prikupiti potrebna sredstva", poručili su s Facebook stranice.

U nastavku objave upućena je i emotivna zahvala uz poruku vjere: "Hvala vam od srca. Neka vas sve blagoslovi Bog i nagradi za svako dobro koje ste učinili. Iskreno od srca vaša ekipa (Bogu fala ima nas puno)."

Na kraju je podijeljena i poruka podrške svima koji se bore s bolešću, s posebnim naglaskom na djecu. "I za kraj svima vama koji ste bolesni želim da što prije ozdravite, a posebno maloj djeci. Zdravi i veseli bili", stoji u objavi uz potpis V.O.