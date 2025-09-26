Prijetnje zbog „duga” i napad: Kaznena prijava protiv 39-godišnjaka u Šibeniku

​Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iznude na štetu 53-godišnjeg državljanina Irske.

Sumnjiči ga se da je dana 23. rujna u poslijepodnevnim satima u Šibeniku, oštećenom 53-godišnjaku uputio ozbiljne prijetnje radi naplate nepostojećeg duga te ga pritom tjelesno napao.

Nakon provedenog istraživanja osumnjičeni muškarac je uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.