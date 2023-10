PRIJETI LI HNS-u RIGOROZNA KAZNA? Dalić o ustaškoj koračnici: "Nije mi jasno, tko to organizira, tko to dogovara?"

Jutro nakon bolnog poraza od Turske u kvalifikacijama za Euro 2024., hrvatski izbornik Zlatko Dalić održao je konferenciju za novinare.

Nažalost, ponovno je bilo problema na tribinama. U završnici prvog poluvremena manja skupina navijača zapjevala je stihove ustaške koračnice, zbog čega bi Hrvatska mogla dobiti novu kaznu od UEFA-e, javlja Gol.hr.

"Ja to ne razumijem da dođe skupina od 20 ljudi i poništi sve što napravi 15 tisuća ljudi. Nije mi to jasno, tko to organizira, tko to dogovara, tko to rješava. Kome to treba?

Nije moje da se u to miješam, ali ne razumijem da se stalno tako nešto dešava da dođu s tim ciljem. Bio sam u svom filmu nekom, žao mi je, ne razumijem to. Tijela koja donose te odluke moraju shvatiti da je to 20 ljudi, da nije 100.000 ljudi vikalo. Znaju sve, dok ne riješimo taj problem bit će tako", kazao je razočarani Dalić.

Podsjetimo, zbog ustaške zastave na utakmici protiv Latvije u Rijeci, Hrvatska je dobila kaznu od 10 tisuća eura i 1000 gledatelja manje na utakmici protiv Turske u Osijeku uz dvije godine kušnje.

Budući da se na tribinama Opus Arene ponovilo diskriminatorno ponašanje navijača, postoji mogućnost da će UEFA kazniti Hrvatsku igranjem domaće utakmice pred praznim tribinama.