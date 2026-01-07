Close Menu

Prije točno tjedan dana Riva je bila - nikad krcatija. A danas? Pogledajte kakvo je danas stanje

Pogledajte kako nam danas izgleda centar grada

Prije točno tjedan dana Riva je bila krcata. Unatoč buri i hladnoći - čovik na čoviku. Danas potpuno drugačija slika - tek tu i tamo koji šetač. U redu, prošli tjedan smo ispraćali Staru godinu pa je logično da je bila gužva, a danas su se više manje svi vratili na posao. Ili jednostavno ostali u toplini doma. Danas mjesta na štekatima ima koliko vam srce želi. 

Naš Igor Jakšić napravio je đir Rivom i uhvatio svojim objektivom tu i tamo kojeg šetača. Uglavnom su bili zabundani i u žurbi. Uostalom, pogledajte i sami. 

djir grad riva 1
