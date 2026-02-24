Prije samo nekoliko mjeseci imotskim jezerom hodali su "vukodlaci". Dogodio se nevjerojatan obrat, hoće li pasti rekord?

U utorak navečer razina Crvenog jezera u Imotskom iznosila je 308,5 metara, a temperatura vode je bila 9.9°C. U isto vrijeme Modro jezero je dosegnulo visinu od 83,3 metra, a temperatura mu je nešto nižih 9.3°C.

Podaci su to koji se mogu vidjeti na stranici VodiMe Fakulteta građevinsastva, arhitekture i geodezije.

Vodostaji slavnih imotskih krških fenomena i dalje privlače veliku pozornost javnosti, osobito nakon iznimno kišne zime koja je gotovo do vrha napunila i Crveno jezero i Modro jezero. Obilne oborine posljednjih tjedana rezultirale su svakodnevnim rastom razine vode, a Crveno jezero ponovno se približilo vrijednostima koje su u prošlosti bile rijetkost.

TIm više je zanimljiviji podatak da je Modro jezero prije svega nešto više od tri mjeseca bilo - suho!

Splitski fotograf i youtuber Eddy Meštrović tijekom utorka boravio na Modrom jezeru gdje su nastali ovi predivni prizori:

Podsjetimo, rekordni vodostaj zabilježen je 2013. godine, kada je izmjerena dubina od 317 metara. Ovogodišnje brojke ponovno su otvorile pitanje mogućeg obaranja tog rekorda. Prema ranijim podacima objavljenima proteklih dana, vodostaj je u kratkom vremenu rastao i više od jednog metra dnevno.

Stručnjaci i lokalna turistička zajednica situaciju prate kroz aplikaciju VODIME, razvijenu upravo s ciljem preciznog i pouzdanog praćenja promjena u vodnom sustavu Imotske krajine.

„Crveno jezero je fenomen i magnet. Njegove dubine i dalje su misterij. Najviši izmjereni vodostaj do sada je bio 317 metara, a dubina vode nikad nije manja od 225 metara“, istaknuli su stručnjaci.

Osim prirodne atrakcije, imotska jezera imaju i znanstvenu važnost. Područje Imotskog i planine Biokovo dio su UNESCO-ove mreže svjetskih geoparkova, čime je dodatno naglašena geološka i hidrološka vrijednost ovog kraja.

Projekt VODIME – Vode Imotske krajine, financiran europskim sredstvima, usmjeren je na istraživanja povezana s klimatskim promjenama i očuvanjem vodnih resursa.

Ova zima, prepuna kiše, predstavlja svojevrsnu iznimku u odnosu na dugoročnije trendove, no puna jezera i dalje su snažan magnet za posjetitelje. Imotska krajina posljednjih godina bilježi kontinuirani rast turističkih dolazaka, a prizori punih jezera redovito pune društvene mreže.