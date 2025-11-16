Vrlo rijetka pojava u studenom, prosječno najkišovitijem mjesecu na Jadranu. Očito ne i ove godine

Modro jezero, jedan od najpoznatijih prirodnih simbola Imotske krajine, ovih je dana ponovno ostalo bez kapi vode. Vijest koju je objavio Radio Imotski posebno je odjeknula jer se presušivanje dogodilo u studenom – mjesecu koji u prosjeku donosi najviše kiše na Jadranu. Očito ne i ove godine.

Rijetka, ali sve češća pojava

Presušivanje Modrog jezera samo po sebi nije nepoznato, no posljednjih desetljeća događa se sve učestalije. Krški sustav u kojem jezero "živi" izrazito je osjetljiv: voda dotječe podzemnim pukotinama, ali istim putem i nestaje.

Kad padalina nema dovoljno, a podzemni dotoci oslabe, jezero se povlači sve dublje – dok ne ostane potpuno suho. Zabilježeno je da se jezero u zadnjih deset godina ispraznilo više puta nego u cijeloj prethodnoj polovici stoljeća.

Zašto je studeni posebno zabrinjavajući

Ovakav scenarij u studenom mnogo govori: vodeni sustav jezera nije se uspio obnoviti ni u razdoblju kada padaline normalno pune sve krške akumulacije. To otvara pitanja o dugoročnim promjenama – od klimatskih trendova do mogućih geoloških promjena unutar same vrtače.

