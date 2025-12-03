Prijavi se na prvi „Creative Dalmatia“ meetup u Splitu! Game developeri i Digitalna Dalmacija pokreću dalmatinsku gamedev zajednicu

Digitalna Dalmacija i Splitsko-dalmatinska županija, u suradnji s lokalnim game developerima okupljenima oko grupe Unreal Engine Split, organiziraju „Creative Dalmatia“ - prvi gamedev meetup u Županijskom tehnološkom hubu na Splitu 3. Ovim se događajem lokalni gamedev profesionalci službeno priključuju tehnološkoj zajednici i coworking prostoru Digitalne Dalmacije, čime započinje proces okupljanja dalmatinske gamedev zajednice.

Kako je sve krenulo?

Toni Dorotić, dugogodišnji game developer i poznavatelj hrvatske gamedev scene, obratio se Digitalnoj Dalmaciji s idejom: „Želim podijeliti ono što radimo i mislim da je ovo pravo mjesto za to.“ Tijekom razgovora s voditeljem Digitalne Dalmacije Damirom Brčićem brzo je prepoznat zajednički potencijal. Pokazalo se da u Splitu i Dalmaciji postoji razvijena, ali raspršena zajednica kreativaca i game developera koji rade na kvalitetnim projektima, a nedostaje im prostor za zajednički rad, razmjenu iskustava i veću vidljivost.

Cilj programa jest podignuti dalmatinsku gamedev zajednicu na višu razinu te razvijati gaming industriju kao novu razvojnu vertikalu Digitalne Dalmacije.

„Gamedev scena prirodno se uklapa u našu viziju razvoja tehnološke zajednice u Dalmaciji. Razvoj videoigara zahtijeva širok raspon digitalnih kompetencija, od programiranja i dizajna do kreativnih procesa i timskog rada. Upravo ta multidisciplinarnost otvara prostor za nove prilike i radna mjesta budućnosti“, ističe Damir Brčić iz Digitalne Dalmacije. Dodaje da je uključivanje lokalnih developera važan iskorak te naglašava kako će Digitalna Dalmacija postati dom dalmatinske gamedev zajednice u kojoj će lokalni talenti kroz suradnju, edukacije, mentorstva i umrežavanje moći napredovati i razvijati projekte s globalnim potencijalom.

Predstavljanje lokalnih gamedev projekata

Na prvom meetupu bit će predstavljeni lokalni projekti i njihovi autori: Nevera (Toni Dorotić / Mad Cat Entertainment), Attack at Dawn: North Africa (Tomislav Čipčić / Panzer Division Games), Stribor (Tomislav Kodžoman / CFIELD Games), Punt (Domagoj Tomić), Split Times (Lucas Sardelić / Porcupine Parkour), Cave Hikers (Fabijan Bakulić), Fortnite Creative (Antonio Bačić / CROISLAND).

„Ovaj meetup prvi je korak u stvaranju dalmatinske gamedev zajednice. Vjerujem da će se scena dodatno razvijati jer lokalni projekti pokazuju da Dalmacija ima znanje i potencijal za međunarodno tržište“, poručuju Tomislav Čipčić i Toni Dorotić, suorganizatori meetupa iz Unreal Engine Split grupe.

Prvi „Creative Dalmatia“ gamedev meetup Digitalne Dalmacije održat će se 5. prosinca 2025. u Županijskom tehnološkom hubu Digitalne Dalmacije, Ruđera Boškovića 25 u Splitu, s početkom u 18:30.

Zašto doći?

„Ako dođeš na meetup, vidjet ćeš kako izgledaju gamedev projekti koji nastaju upravo ovdje, u Splitu i njegovoj okolici, te upoznat ćeš ljude koji svakodnevno rade u gaming industriji, stvaraju igre, rješavaju iste probleme kao i ti i spremni su podijeliti svoja iskustva. No najvažnije od svega, postat ćeš dio priče koja tek počinje. Ako se priključiš, bit ćeš među onima koji grade novu tehnološko-kreativnu zajednicu i daju joj prve stvarne obrise“, ističu iz Digitalne Dalmacije.

Sudionici će, uz predstavljanje projekata, imati priliku sudjelovati u razgovoru i vidjeti demonstracije igara, nakon čega slijedi neformalno druženje i umrežavanje.

Prijava na linku: https://bit.ly/43Ukd1b