Prijavi se na drugi ciklus digitalnih edukacija e-Umirovljenik - program stiže i na Brač!

Otvorene su prijave za drugi ciklus županijske digitalne edukacije e-Umirovljenik, koji se provodi u organizaciji Digitalne Dalmacije i platforme „Pravo misto“ Splitsko-dalmatinske županije. Nakon iznimno uspješnog prvog ciklusa, u kojem je više od 500 polaznika u Splitu, Sinju i Imotskom savladalo osnove korištenja digitalnih tehnologija, program se sada širi i na Supetar na Braču.

Prijave su otvorene do 16. studenoga, a za sve sudionike osigurani su prostor, tehnička oprema i podrška iskusnih edukatora.

Program za stjecanje ključnih digitalnih vještina

e-Umirovljenik je jedinstven edukacijski program namijenjen starijim građanima, osmišljen kako bi im omogućio praktično, jednostavno i sigurno uvođenje u digitalni svijet.

Polaznici će kroz niz radionica naučiti kako koristiti pametni telefon i osnovne postavke uređaja, slati poruke i fotografije, pretraživati internet te koristiti društvene i komunikacijske aplikacije, sigurno pristupati digitalnim uslugama i zaštititi osobne podatke. Kroz program će se upoznati i s različitim načinima digitalne komunikacije, pohranom i dijeljenjem sadržaja, korištenjem multimedije te čitanjem knjiga i časopisa u digitalnom obliku. Posebna je pozornost posvećena sigurnosti i privatnosti na internetu - od prepoznavanja sumnjivih poruka i pokušaja prijevara do usvajanja navika koje štite osobne podatke.

Uvod u e-Građane

Važan dio edukacije obuhvaća i upoznavanje sa sustavom e-Građani, u sklopu kojeg polaznici uče kako otvoriti i koristiti digitalni pretinac, prijaviti se u sustav te sigurno pristupati državnim internetskim uslugama. Time se potiče njihova samostalnost i olakšava svakodnevno obavljanje administrativnih obveza.

Pozitivna iskustva i inspiracija za nove polaznike

Prvo izdanje programa održano je od travnja do srpnja ove godine u Splitu, Sinju, Imotskom te u Domu za starije i nemoćne osobe u Splitu (objekti „Zenta“ i „Vukovarska“). Reakcije polaznika bile su iznimno pozitivne. Istaknuli su kako su zahvaljujući edukaciji postali sigurniji u korištenju pametnog telefona i interneta te se osjećaju povezanije s obitelji i zajednicom.

Edukatori s iskustvom i podrškom

Edukacije provode stručni predavači Digitalne Dalmacije - EDIT nastavnici. Svakom se polazniku posvećuje individualna pozornost, a tempo rada prilagođava se njihovim mogućnostima kako bi učenje bilo jednostavno i ugodno.

Program poziva sve umirovljenike da se prijave, a njihove obitelji i prijatelje da im pomognu u samoj prijavi i omoguće dragim osobama da zakorače u svijet digitalnih vještina. Sudjelovanje u programu besplatno je, a broj mjesta ograničen.

Prijaviti se možete putem mrežne stranice: digitalnadalmacija.hr/eumirovljenik

Video o programu, koji je oduševio polaznike prvog ciklusa, prikazuje kako su digitalne vještine unijele pozitivne promjene u njihove živote.