Prihvatite jedinstven izazov i prijavite se na Kvizonu

Prvo izdanje najposebnijeg splitskog kviza Kvizona održat će se u petak, 9. veljače, u 20 sati u Zoni. Ispituje se opće znanje, članovi ekipe se slažu slučajnim odabirom, nema kotizacije, a bonom za narudžbu hrane nagrađuje se i prvo i zadnje mjesto.

- Ovo nije samo kviz, već i prilika za druženje, nova poznanstva i možda nova pojačanja u već uigranim kvizaškim ekipama. Izgledne šanse za uspjeh imaju i kvizaški početnici jer će se sastav ekipa odrediti ždrijebom na početku kviza. Suradnja će tako biti dodatan izazov na putu do uspjeha. Kviz obuhvaća opća znanja iz različitih područja, od znanosti do umjetnosti, povijesti do pop kulture. Prihvatite ovaj jedinstven izazov i prijavite se na Kvizonu! - poziva Josipa Bičanić, voditeljica kluba Zona.

Za sudjelovanje na kvizu obavezna je rezervacija mjesta putem prijavnice dostupne na klubzona.net