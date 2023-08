Prigožin je još 2019. 'poginuo' u zrakoplovnoj nesreći: Samo tri dana kasnije se pokazalo da je ipak živ

U Rusiji još uvijek nitko nije službeno rekao da je Jevgenij Prigožin mrtav, iako su sve službe objavile da se njegovo ime našlo na popisu putnika u zrakoplovu koji je jučer pao kod Moskve, piše Jutarnji list. I njegovi wagnerovci kod prijenji vlasti koriste rečenicu ‘ako je stvarno mrtav‘, što dovoljno govori koliko svi imaju povjerenja u ruske vlasti.

Međutim, ovo ne bi bilo prvi put da Prigožin ustane iz mrtvih. Mnogi se danas sjećaju jedne zrakoplovne nesreće kada je šef Wagnera bio proglašen mrtvim da bi se tri dana kasnije živ i zdrav pojavio pred TV kamerama.

U listopadu 2019. srušio se vojni zrakoplov An-27 u DR Kongu. Tada je objavljeno da je među poginulima na tom letu bio i Prigožin, no samo tri dana kasnije se pokazalo da je ipak živ.

Također, više je osoba promijenilo svoje ime u Jevgenij Prigožin, kao dio njegovih pokušaja da prikrije svoja putovanja i na taj se način zaštiti od eventualnog atentata.

- Nemojmo se iznenaditi ako se uskoro pojavi u novom videu iz Afrike, rekao je Keir Giles iz think tanka Chatham House.

An excerpt from an interview with Prigozhin and Utkin (off-screen) talk about the inevitable:

Utkin:

Death is not the end, it's just the beginning of something else.

Prigozhin:

We will all go to Hell, but in Hell we will be the best. pic.twitter.com/NiE4X1OMnF

— Clash Report (@clashreport) August 24, 2023