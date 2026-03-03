Pričigin ove godine slavi svoj 19. rođendan. Evo kada će se održati

Kultni splitski festival pričanja priča Pričigin ove godine slavi svoj 19. rođendan, a održat će se od 17. do 21. ožujka. Pričigin je na konferenciji za medije predstavila izvršna direktorica Maja Vrančić.

Uz nju medijima su se obratile Marina Kuzmanić Petreš, voditeljica Odsjeka za kulturu Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam Grada Splita, direktorica Turističke zajednice Alijana Vukšić, te ravnateljica domaćina festivala, Multimedijalnog kulturnog centra Stefana Došen.

"Pričigin nije samo festival priča; on je festival ljudi, smijeha i dijeljenja doživljaja. Uvijek smo se trudili razvijati ga i činiti dostupnim svima. Zbog toga ustrajemo u tome da će ulaz i nadalje biti besplatan za sve, što dakako znači da nam treba podrška pokrovitelja i donatora", rekla je uvodno Maja Vrančić, zahvalivši se dugogodišnjim pokroviteljima Gradu Splitu, TZ Grada Splita, Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske, te Splitsko-dalmatinskoj županiji, te medijima i brojnim volonterima.

Istaknula je nastavak suradnje sa Zlatnim donatorom Pričigina Stanić grupom, i iskazala dobrodošlicu i zahvalnost trgovačkom centru Mall of Split, novom, Srebrnom donatoru festivala koji je, kako je rekla, "prepoznao vrijednost festivala i osigurao njegovu stabilnost i daljnji razvoj". Izvršna direktorica Pričigina zahvalila je i svim građanima, velikim i malim donatorima, partnerima, te medijskom pokrovitelju Slobodnoj Dalmaciji.

Marina Kuzmanić Petreš u ime Grada Splita rekla je da je Gradu Splitu zadovoljstvo povezivanje Pričigina i splitskih kulturnih ustanova.

"Tijekom dva desetljeća Pričigin je izrastao u kulturni fenomen, sa stotinama ispričanih priča i tisućama posjetitelja. Grad prepoznaje festival kao jednog od graditelja gradskog identiteta, njegovog humora, umjetnosti i literature", rekla je Kuzmanić Petreš.

"Ove godine nas očekuje 50 pripovjedača i pripovjedačica, desetak predstavnika dječjeg Pričigina, imamo zanimljive solo programe i zanimljive teme. U Hrvatskom domu imamo slijepe i slabovidne, tako da je Pričigin od lani krenio s društveno-odgovornim temama. Očekujemo dobru priču, dobru atmosferu i pozitivnu energiju, jer mislim da zanas toga itekako fali, a mi ćemo vam dati", dodala je.

Kao jedan od "vječnih" pratitelja Pričigina, Turistička zajednica Splita i ove će godine pretiti festival, kazala je direktorica TZ Alijana Vukšić.

"Split je grad vedre riječi i autentičnosti, a za naš turizam Pričigin je važan kao poveznica naših građana i naših gostiju. Ovim festivalom pristupamo i onima koji nisu svjesni koliku kulturnu baštinu ovdje imamo", rekla je.

Uskoro će i jubilarnih 20 godina ove manifestacije.

"Barba Pero i pokojni Renato Baretić 15 godina su dali jedan svoj pečat Pričiginu. Patricija i ja nastavile smo tamo gdje su oni stali, dale smo taj jedan ženski dodir da to naraste i dobije jednu drugu dimenziju. Fokus je na pričama, na pripovjedanju i na jednoj energiji koja nas u stvari sve spaja", dodala je Maja Vrančić i posebno je istaknula suradnju s kulturnim ustanovama u Splitu, koja po njezinim rječima "dodatno obogaćuje festival i potvrđuje koliko je kultura u Splitu živa i povezana".

Kao i prošle godine, Pričigin će se i 2026. održavati na tri lokacije. Dom mladih ugostit će tri dana festivala, a Hrvatski dom jedan. Za taj posljednji program bit će potrebno preuzeti besplatne pozivnice, koje će biti dostupne od srijede, 4. ožujka. Uobičajeno, posljednjega dana bit će upriličen Dječji Pričigin u Gradskoj knjižnici Marka Marulića, u njezinoj Knjižnici Dalmatina.

Ravnateljica MKC-a Stefana Došen suradnju te ustanove i Pričigina opisala je kao čast za MKC koji je sve ove godine bio domaćin i partner festivalu.

"Pričigin nam donosi priče koje nas nasmijavaju, ali i tjeraju na razmišljanje i provociraju nas. Naše partnerstvo počiva na povjerenju i uzajamnom poštovanju, zato nam je toliko važno da su ovakvi sadržaji dostupni svima zbog izgradnje kulturne zajednice", rekla je.

Svojim vizualnim identitetom Pričigin redovito surađuje i s umjetnicima i dizajnerima, ovogodišnjem su autori umjetnički dizajner Alen Marić i ilustratorica Hana Tintor.

"Ovogodišnji vizual nosi snažnu metaforu prikazujući kako Pričigin 'upija' ljude u priču, pozivajući ih da postanu dio zajednice i dožive pripovijedanje kao snažan i zajednički doživljaj povezani u pozitivnoj energiji", rekla je Maja Vrančić.

Govoreći o programu čija je autorica umjetnička direktorica Patricija Horvat, Vrančić je najavila više od pedeset sudionika, te desetak najmlađih pripovjedača na Dječjem Pričiginu.

"Imamo tradicionalne programe, u kojima nastupaju pisci i spisateljice iz zemlje i regije, i solo programe, ove godine glazbeno-glumačke. Prvi put u povijesti na Pričiginu ćemo čuti priče u paru, u izvedbi domaćih pisaca i spisateljica i njihovih partnera. Također prvi put u pričiginskoj povijesti na scenu će stupiti slijepi i slabovidni pripovjedači i pripovjedačice. I još nešto sasvim posebno ove godine: priče doseljenika u Hrvatsku, i to sve na hrvatskom jeziku. U ovom vremenu kada je netrpeljivost prema strancima i doseljenicima nažalost sve veća, želimo da publika izbliza čuje priče nekih od ljudi koji su odabrali našu zemlju za svoj drugi dom i da svi zajedno shvatimo kako nas to šarenilo multikulturalnosti može samo obogatiti", rekla je direktorica festivala.

Najavila je i sad već tradicionalni završetak Pričigina sa subotnjim dječjim programom, kojeg organizatori smatraju iznimno važnim.

"Vjerujemo da ljubav prema pričama i usmenoj predaji treba njegovati od najranije dobi i želimo pridonijeti odgoju onih koji će u budućnosti nastaviti razveseljavati ljude svojim pričama", kazala je Maja Vrančić.

Detaljni program s terminima, lokacijama, temama i imenima pripovjedača od danas je objavljen na mrežnim stranicama Pričigina te na društvenim mrežama festivala.

Pričigin je posljednjih nekoliko godina pokrenuo i uspješna gostovanja pripovjedača širom Hrvatske.

U razdoblju od prošlogodišnjeg festivala priče su se pričale u devet gradova – Cresu, Malom Lošinju, Rijeci, Zagrebu, Osijeku, Hvaru, Trogiru, Korčuli i Komiži – a ove godine tom će se popisu pridodati otok Lopud, a možda i Sarajevo.

Osim toga, i 19. Pričigin bit će dostupan publici izvan Splita preko live streama na festivalskom YouTube kanalu. Naravno, organizatori očekuju kao i uvijek veliku posjećenost i sjajnu atmosferu u Domu mladih i Hrvatskom domu.

Maja Vrančić je napomenula da Pričigin nastavlja biti i dio akademske zajednice suradnjom sa Studijem komunikacije i medija Sveučilišta u Splitu.

"Njihov doprinos iznimno cijenimo jer mladi donose svježu perspektivu i osiguravaju da Pričigin raste i razvija se u duhu novih generacija" rekla je, te zaključno dodala:

"Pričigin nije samo program na pozornici – on je publika, nositelj duha i srca festivala. Njihova podrška temelj je na kojem svake godine gradimo sve bogatiji i odgovorniji Pričigin. Zato pozivamo sve da nam se pridruže na festivalu – mjestu gdje priče žive i gdje zajedno stvaramo uspomene za cijeli život! Vidimo se od 17. do 21. ožujka na 19. Pričiginu!"