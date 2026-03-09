Priče Imotske krajine opet u fokusu: otvoren natječaj za nagradu Ivan Raos

Udruga građana Medov Dolac i Ogranak Matice hrvatske u Imotskom, uz potporu Splitsko-dalmatinske županije, obnovili su i raspisali natječaj za književnu nagradu Ivan Raos.

Ovim obnovljenim natječajem otvara se prostor za poticanje književnog stvaralaštva nadahnutog Imotskom krajinom i njezinim kulturnim identitetom. Pokretanje natječaja rezultat je inicijative i suradnje Splitsko-dalmatinske županije, Udruge građana Medov Dolac i Ogranka Matice hrvatske u Imotskom, koji su prepoznali važnost oživljavanja vrijedne književne tradicije povezane s imenom jednoga od najznačajnijih hrvatskih pripovjedača zavičajne tematike.

Cilj natječaja je potaknuti suvremene autore da se u svojim djelima vrate prostoru, ljudima i pričama Imotske krajine. Time se nastavlja njegovanje književnog nasljeđa koje je snažno obilježilo hrvatsku prozu druge polovice 20. stoljeća, ali se istodobno otvara mogućnost novim interpretacijama zavičajnih motiva.

Tko se može prijaviti

Natječaj je namijenjen autorima starijima od 18 godina iz Hrvatske i inozemstva, koji se mogu prijaviti s jednim dosad neobjavljenim djelom – kratkom pričom ili novelom – tematski vezanim uz prošlost, sadašnjost ili budućnost Imotske krajine. Radovi će se ocjenjivati prema estetskim kriterijima, a dopušteno je i pisanje na mjesnim govorima ovoga područja.

Tri najbolja rada bit će nagrađena novčanim nagradama, dok će se dodjela priznanja i javno predstavljanje nagrađenih autora održati na 33. Raosovim danima u Medovu Docu početkom srpnja. Natječaj je otvoren od 5. ožujka do 1. lipnja 2026. godine.

Na ovaj način obnovljeni natječaj postaje još jedan korak u očuvanju i suvremenom promišljanju književne baštine Imotske krajine.

Poveznica na cjeloviti tekst natječaja: https://mrezakulture.dalmacija.hr/u-sridu/detalj/raspisan-natjecaj-za-knjizevnu-nagradu-ivan-raos