Priča iz Dalmacije. Kći stradalog muškarca javno zahvaljuje nepoznatim mladićima: "U najtežim trenucima pokazali su ljudskost"

Gradski radio Trogir objavio je emotivnu poruku kćeri muškarca koji je smrtno stradao u teškoj prometnoj nesreći na području Segeta Gornjeg, a koja se dogodila 7. travnja oko 17:15 sati. U poruci je izrazila iskrenu i duboku zahvalnost ljudima koji su u presudnim trenucima pokušali pomoći njezinu ocu. Kako prenosi Gradski radio Trogir, obitelj posebno želi zahvaliti četvorici nepoznatih mladića koji su se zaustavili na mjestu nesreće i bez oklijevanja priskočili u pomoć.

Prvi reagirao muškarac iz Zagreba

Prema navodima koje je objavio Gradski radio Trogir, prvi je na mjesto nesreće stigao muškarac iz Zagreba koji se zatekao u vožnji ispred nesreće. Odmah je, navodi obitelj, pozvao policiju i hitnu pomoć. Kći stradalog muškarca ispričala je kako je njezin otac ostao prikliješten nakon što je na njega pao automobil, zbog čega je svaka sekunda bila od presudne važnosti. Ubrzo nakon nesreće, iza vozila stradalog muškarca naišla su četvorica mladića koji su se zaustavili i odmah krenuli pomagati. Kako je objavio Gradski radio Trogir, oni su golim rukama pomogli osloboditi prikliještenog vozača iz automobila i to prije dolaska hitnih službi.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Obitelj ističe da je njihova brza reakcija bila presudna u pokušaju pružanja pomoći u tim iznimno teškim trenucima.

Obitelj ih želi osobno upoznati

"Želimo im od srca zahvaliti. U najtežem trenutku za našu obitelj pokazali su što znači ljudskost i nesebičnost", poručila je kći stradalog muškarca u poruci koju je objavio Gradski radio Trogir.

Dodala je i kako bi obitelj voljela osobno upoznati mladiće ako se jave redakciji.

Kako navodi Gradski radio Trogir, cilj obitelji je javno zahvaliti svima koji su sudjelovali u pokušaju spašavanja i pružanju pomoći, a posebno anonimnim sudionicima događaja čiji su postupci ostavili dubok trag. Objavom ove poruke, Gradski radio Trogir nastoji pomoći da zahvala stigne do četvorice mladića, kako bi im obitelj stradalog muškarca mogla osobno izraziti svoju zahvalnost.