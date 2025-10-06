Prevrnuo se čamac na Dunavu, na njemu bilo 11 osoba

Tijekom noći došlo je do prevrtanja čamca na rijeci Dunav između Bačkog Novog Sela i Plavne, kod srpsko-hrvatske granice.

U čamcu se nalazilo 11 osoba, 10 kineskih državljana i srpski državljanin za kojeg se pretpostavlja da je upravljao plovilom. Portal 192.rs piše kako neslužbene informacije govore da se radilo o pokušaju ilegalnog prelaska državne granice.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U akciji spašavanja sudjelovale su spasilačke službe iz Srbije i Hrvatske.

Spasioci iz Srbije pronašli su jednog preživjelog i jedno tijelo. Hrvatske službe spasile su šest kineskih državljana. U tijeku je potraga za tri nestale osobe. Na terenu su prisutne policijske patrole, ekipe Hitne pomoći i jedinice granične službe obje države.