Preventivni ultrazvučni pregledi testisa za studente: Klinika za urologiju KBC-a Split, Bradata aukcija i Sveučilište u Splitu

Pozivu se odazvalo četrdesetak studenta i nastavnika splitskog Sveučilišta od kojih je jedna osoba upućena na daljnje pretrage.

Preglede je obavljao dr. Mirnesa Selimovića, specijalist urologije i subspecijalist urološke onkologije, a liječnika i studente pozdravili su predsjednik Studentskog zbora FGAG-a Split Domagoj Bendić i prof. dr. sc. Nikša Jajac, prorektor Sveučilišta u Splitu.

Kako ističu organizatori, najbolji način da se preventivno djeluje jest upravo kroz redovite preglede, a ovom i sličnim aktivnostima žele se isti približiti populaciji te istu senzibilizirati i osvijestiti o potrebi pregleda kao i potrebi pomaganja drugima. Pregledi su organizirani u okviru aktivnosti poznate kao Bradate aukcije, čiji je glavni cilj podizanje svijesti o važnosti preventivnih pregleda u ranom otkrivanju malignih oboljenja. Specifični cilj ove i naredne godine osim spomenutih besplatnih pregleda je i sakupljanje milijun eura za kupnju MR uređaja za KBC Split kroz ove i ostale aktivnosti Bradate aukcije koje se provode diljem Hrvatske i o kojima možete više saznati OVDJE.